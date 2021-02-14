7 лайфхаков с едой из Макдональдса, которые нужно обязательно попробовать
Еда с Макдональдса прекрасна, поскольку она вкусная, ароматная и несмотря на это быстро готовится. Для многих людей эти три характеристики делают пищу идеальной. Но ничто не имеет предела совершенству. Будьте готовы к тому, что картошка фри может быть еще более хрустящей, а любимый бюргер с более многогранным вкусом.
Источник:24 канал
Мы вам расскажем, как сделать так, чтобы быстрая еда была еще вкуснее. Эти лайфхаки очень простые, и каждый из них вы точно сможете проверить.
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Вкусный бургер
Если вы являетесь фанатом бюргеров и на этот раз вы решили усовершенствовать вкус, попросите добавить к классическим ингредиентам жареный бекон. Такой вариант получится значительно дешевле других позиций в меню, но вкус и аромат точно покорит вас.
Скріншот з youtube
Хрустящая картошка фри
Если вы решили купить картошку фри и хотите, чтобы она была горячая и хрустящая, попросите, чтобы вам сделали без соли. Достаточно часто у работников есть так называемые "запасные" порции готового картофеля с солью. Поэтому есть шанс, что вы попадете когда-нибудь именно на нее. Попросив картофель без соли, можете быть уверены, что его приготовят в момент заказа.
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Наггетсы
Если у вас остаются наггетсы, вы можете приготовить из них свою версию салата "Цезарь". Блюдо будет иметь особый аромат и вкус. Такой себе "быстрый" вариант популярного салата.
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Утонченный вкус гляссе
Гляссе – это вкусный холодный кофе с мороженым. Приготовить его из ингредиентов с Макдональдса самостоятельно очень легко. Для этого стоит заказать холодный латте и любое мороженое. В результате вы получите настоящее гастрономическое удовольствие.
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Усовершенствованная версия бургера
Если вы решили перекусить бургером, но хотите попробовать его разнообразить, попросите добавить к классическим ингредиентам яйцо. Будьте уверены, новый вкус вас удивит.
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Идеальный десерт
Хотите порадовать себя чем-то особенным и вкусным? – Закажите любое печенье и мороженое "Макфлури". Соедините эти два элемента и вуаля – настоящий кулинарный шедевр готов.
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Кофейный коктейль
Если вы хотите оригинальный молочный коктейль с приятной кофейной ноткой, советуем заказать молочный напиток и эспрессо. Смешав эти два компонента вы получите шедевральный напиток.
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