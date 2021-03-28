7 крутих концептів будинків для досвідчених будівельників у Minecraft: фото

Джерело:24 канал
Якщо ви вже переросли будівництво простих "коробок", то знаєте, що Minecraft дозволяє гравцям створювати неймовірні будинки, які навіть важко собі уявити. Отож, ось кілька чудових ідей, щоб урізноманітнити ваші оселі в грі.
Minecraft – гра, що дарує неймовірну свободу для творчості. Відомі десятки випадків, коли гравці навіть відтворювали в ньому цілі міста: чи то сучасні, чи фентезійні. Проте сьогодні ми хочемо надихнути вас скористатися неймовірними концептами будинків, які точно урізноманітнять ваш геймплей.
Неймовірно 7 вражаючих будівель, які варто побачити на власні очі
Гори були та залишаються одним з найпопулярніших місць, де гравці влаштовують свої домівки у світі Minecraft. Висота не тільки дарує певну безпеку, а й забезпечує просто чудовий вид. Однак замість того, щоб будувати на вершині, новою тенденцією, схоже, є побудова будинку просто всередині гори.
Чарівний будиночок в горах / зображення з Reddit
Цим чудовим особняком у японському стилі, прикрашеним сакурами, поділився користувач Reddit echo0delta. Його домівка стала чудовим прикладом того, наскільки затишним і прекрасним може бути гірський будиночок.
Зворотна сторона будинку в горах / зображення з Reddit
Геймери, як і більшість людей, схильні переходити з крайнощів в крайнощі. Тож якщо вам не сподобалась ідея про будівництво в горах, можете сміливо обрати найбільш різку альтернативу – підземний будиночок.
Підземна база в Minecraft / зображення з Reddit
Реддітор Executive_Tree вразив усіх своєю підпільною базою в Minecraft. На перший погляд – нічого складного, проте у простоті й ховається найбільша краса, що й довів затятий будівельник.
"Румтур" підземним будиночком та туторіал з його побудови
Якщо ж ви королівської крові чи просто вважаєте, що жити під землею – це нижче вашої гідності, то можете збудувати собі власний замок, як це власне й зробив AdricHs.
Середньовічний замок в Minecraft / зображення з Reddit
У пошуках нових архітектурних рішень та натхнення чудовою ідеєю є звернути увагу на різні культури. В той час коли перша домівка нашого списку мала більш сучасний японський стиль, користувачка Reddit Hannah_Whelan вирішила використати класичний стиль японських храмів – і їй це блискуче вдалося.
Неймовірний особняк у японському стилі / зображення з Reddit
Вчені досі не можуть дійти згоди на рахунок того як саме були збудовані єгипетські піраміди, проте ми точно знаємо як була побудована ця.
Пустельна база в Minecraft / зображення з Reddit
Пустельний біом важко назвати улюбленцем гравців. Однак є способи зробити його набагато приємнішим, якщо ви готові до виклику. OnTheSpotLive був готовим та збудував неймовірну базу всередині гігантської піраміди. Ще дивовижнішою її робить власноруч створений ландшафт навколо з власною річкою та водоспадом, а також величезний помпезний міст.
У тому разі, якщо ви більше тяжієте до модерної архітектури, то вже знайомий нам ExecutiveTree у своєму інстаграмі поділився неймовірним сучасним будиночком, який в кубічному світі Minecraft виглядає, можливо, дещо дивакувато, але все ж надзвичайно красиво.
Особливу увагу радимо звернути на інтер'єр будівлі, адже він дійсно виконаний в кращих традиціях сучасного дизайну житла.
Коли будівлі абсолютно усіх наявних стилів вже набридли, то чому б не створити будинок схожий на меч із лезом з лави, встромлений у землю? Саме так подумав AtrixStd.
Креативна база в Minecraft / зображення з Reddit
Звісно, зручність такої оселі викликає величезні сумніви, проте коли дуже хочеться вразити друзів, то вона все ж відходить на другий план.
Інтер'єр всередині лавового меча / зображення з Reddit
Надіємося, що наша добірка змогла надихнути вас на створення власної шедевральної оселі в Minecraft.