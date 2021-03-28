Если вы уже переросли строительство простых "коробок", то знаете, что Minecraft позволяет игрокам создавать невероятные здания, которые даже трудно себе представить. Итак, вот несколько замечательных идей, чтобы разнообразить ваши дома в игре.

Minecraft – игра, дарящая невероятную свободу творчества. Известны десятки случаев, когда игроки даже воссоздавали в нем целые города: будь то современные или фэнтезийные. Однако сегодня мы хотим вдохновить вас воспользоваться невероятными концептами домов, которые точно разнообразят ваш геймплей.

Невероятно 7 потрясающих зданий, которые стоит увидеть собственными глазами

Горный домик с сакурами

Горы были и остаются одним из самых популярных мест, где игроки обустраивают свои дома в мире Minecraft. Высота не только дарит определенную безопасность, но и обеспечивает просто замечательный вид. Однако вместо того, чтобы строить на вершине, новой тенденцией, похоже, является построение дома просто внутри горы.

Волшебный домик в горах / изображение с Reddit

Этим замечательным особняком в японском стиле, украшенным сакурами, поделился пользователь Reddit echo0delta. Его дом стал прекрасным примером того, насколько уютным и красивым может быть горный домик.

Обратная сторона дома в горах / изображение с Reddit

Подземная база

Геймеры, как и большинство людей, склонны переходить из крайности в крайность. Поэтому если вам не понравилась идея о строительстве в горах, можете смело выбрать наиболее резкую альтернативу – подземный домик.

Подземная база в Minecraft / изображение с Reddit

Реддитор Executive_Tree поразил всех своей подпольной базой в Minecraft. На первый взгляд – ничего сложного, однако в простоте и скрывается вся красота, что и доказал ярый строитель.

"Румтур" подземным домиком и туториал по его постройке

Классический средневековый замок

Если же вы королевской крови или просто считаете, что жить под землей – это ниже вашего достоинства, то можете построить себе личный замок, как это собственно и сделал AdricHs.

Средневековый замок в Minecraft / изображение с Reddit

Помпезный особняк в японском стиле

В поисках новых архитектурных решений и вдохновения замечательной идеей является обратить внимание на различные культуры. В то время как первый дом нашего списка имел более современный японский стиль, пользователь Reddit Hannah_Whelan решила использовать классический стиль японских храмов – и ей это блестяще удалось.

Невероятный особняк в японском стиле / изображение с Reddit

Пустынная пирамида

Ученые до сих пор не могут прийти к согласию насчет того как были построены египетские пирамиды, но мы точно знаем, как была построена эта.

Пустынная база в Minecraft / изображение с Reddit

Пустынный биом трудно назвать любимцем игроков. Однако есть способы сделать его гораздо более приятным, если вы готовы к вызовам. OnTheSpotLive был готов и построил невероятную базу внутри гигантской пирамиды. Еще более удивительной ее делает собственноручно созданный ландшафт вокруг с собственной рекой и водопадом, а также огромный помпезный мост.

Дом в стиле модерн

В том случае, если вы больше тяготеете к современной архитектуре, то уже знакомый нам ExecutiveTree в своем инстаграме поделился невероятным современным домиком, который в кубическом мире Minecraft выглядит, возможно, несколько причудливо, но все же очень красиво.

Особое внимание советуем обратить на интерьер здания, ведь он действительно выполнен в лучших традициях современного дизайна жилья.

Гигантский лавовый меч

Когда здания абсолютно всех имеющихся стилей уже надоели, то почему бы не создать дом похожий на меч с лезвием из лавы, воткнутый в землю? Именно так подумал AtrixStd.

Креативная база в Minecraft / изображение с Reddit

Конечно, удобство такого дома вызывает огромные сомнения, однако когда очень хочется впечатлить друзей, то оно все же отходит на второй план.

Интерьер внутри лавового меча / изображение с Reddit

Надеемся, что наша подборка смогла вдохновить вас на создание собственного шедеврального дома в Minecraft.