7 крутых концептов домов для опытных строителей в Minecraft: фото
Если вы уже переросли строительство простых "коробок", то знаете, что Minecraft позволяет игрокам создавать невероятные здания, которые даже трудно себе представить. Итак, вот несколько замечательных идей, чтобы разнообразить ваши дома в игре.
Источник:24 канал
Minecraft – игра, дарящая невероятную свободу творчества. Известны десятки случаев, когда игроки даже воссоздавали в нем целые города: будь то современные или фэнтезийные. Однако сегодня мы хотим вдохновить вас воспользоваться невероятными концептами домов, которые точно разнообразят ваш геймплей.
Невероятно 7 потрясающих зданий, которые стоит увидеть собственными глазами
Горный домик с сакурами
Горы были и остаются одним из самых популярных мест, где игроки обустраивают свои дома в мире Minecraft. Высота не только дарит определенную безопасность, но и обеспечивает просто замечательный вид. Однако вместо того, чтобы строить на вершине, новой тенденцией, похоже, является построение дома просто внутри горы.
Волшебный домик в горах / изображение с Reddit
Этим замечательным особняком в японском стиле, украшенным сакурами, поделился пользователь Reddit echo0delta. Его дом стал прекрасным примером того, насколько уютным и красивым может быть горный домик.
Обратная сторона дома в горах / изображение с Reddit
Подземная база
Геймеры, как и большинство людей, склонны переходить из крайности в крайность. Поэтому если вам не понравилась идея о строительстве в горах, можете смело выбрать наиболее резкую альтернативу – подземный домик.
Подземная база в Minecraft / изображение с Reddit
Реддитор Executive_Tree поразил всех своей подпольной базой в Minecraft. На первый взгляд – ничего сложного, однако в простоте и скрывается вся красота, что и доказал ярый строитель.
"Румтур" подземным домиком и туториал по его постройке
Классический средневековый замок
Если же вы королевской крови или просто считаете, что жить под землей – это ниже вашего достоинства, то можете построить себе личный замок, как это собственно и сделал AdricHs.
Средневековый замок в Minecraft / изображение с Reddit
Помпезный особняк в японском стиле
В поисках новых архитектурных решений и вдохновения замечательной идеей является обратить внимание на различные культуры. В то время как первый дом нашего списка имел более современный японский стиль, пользователь Reddit Hannah_Whelan решила использовать классический стиль японских храмов – и ей это блестяще удалось.
Невероятный особняк в японском стиле / изображение с Reddit
Пустынная пирамида
Ученые до сих пор не могут прийти к согласию насчет того как были построены египетские пирамиды, но мы точно знаем, как была построена эта.
Пустынная база в Minecraft / изображение с Reddit
Пустынный биом трудно назвать любимцем игроков. Однако есть способы сделать его гораздо более приятным, если вы готовы к вызовам. OnTheSpotLive был готов и построил невероятную базу внутри гигантской пирамиды. Еще более удивительной ее делает собственноручно созданный ландшафт вокруг с собственной рекой и водопадом, а также огромный помпезный мост.
Дом в стиле модерн
В том случае, если вы больше тяготеете к современной архитектуре, то уже знакомый нам ExecutiveTree в своем инстаграме поделился невероятным современным домиком, который в кубическом мире Minecraft выглядит, возможно, несколько причудливо, но все же очень красиво.
Особое внимание советуем обратить на интерьер здания, ведь он действительно выполнен в лучших традициях современного дизайна жилья.
Гигантский лавовый меч
Когда здания абсолютно всех имеющихся стилей уже надоели, то почему бы не создать дом похожий на меч с лезвием из лавы, воткнутый в землю? Именно так подумал AtrixStd.
Креативная база в Minecraft / изображение с Reddit
Конечно, удобство такого дома вызывает огромные сомнения, однако когда очень хочется впечатлить друзей, то оно все же отходит на второй план.
Интерьер внутри лавового меча / изображение с Reddit
Надеемся, что наша подборка смогла вдохновить вас на создание собственного шедеврального дома в Minecraft.
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