7 креативних лайфхаків, які полегшать ваше життя

У світі навіть найдивніші ідеї можуть мати величезну практичну цінність. Все, що вам потрібно – це трохи творчості та готовність щось робити, навіть якщо це звучить безглуздо. Зрештою, геніальність і безумство – дві сторони однієї медалі.

Ми зібрали для вас найцікавіші лайфхаки, які справді здивують. Та пам'ятайте: до порад завжди потрібно ставитися критично! Для когось це спрацює, для когось – ні.

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Тертка з бляшанки

Під рукою не виявилося тертки? Зробіть її з бляшаної банки. Просвердліть в ній отвори. Зачистьте поверхню зсередини наждачкою, промийте банку водою. За допомогою свердла вигніть отвори назовні. На деякий час точно замінить тертку.



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Підставка з прищіпки

У ванній кімнаті немає підставки для зубної щітки? Затисніть зубну щітку прищіпкою так, як показано на зображенні. Така креативна підставка, до всього іншого, урізноманітнює інтер'єр.



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Морозиво з йогурту

Смачне морозиво можна приготувати й з йогурту. Зробіть надріз на кришці баночки улюбленого йогурту і вкладіть туди дерев'яну паличку. Поставте стаканчики в морозильну камеру на кілька годин. Таке морозиво ще й дуже корисне.



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Тарілка для чипсів з упаковки

Секрет гарного настрою простий: запросіть найкращих друзів, візьміть, тонік, лід і разом заміксуте гарний настрій!

Поїдання чипсів закінчується брудними руками, крихтами всюди. Але все може бути інакше. Проколіть упаковку по центру і відривайте смужку по спіралі, поки не утвориться значний отвір. Тепер ваші руки будуть чистими, а ви ніколи не залишитеся голодними.



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Ширіньку – на замок

Про розстебнуту ширіньку може розповісти зустрічна посмішка дівчат або погляди усіх, хто йде назустріч. Щоб не трапився конфуз, прикріпіть до застібки блискавки металеве кільце, закріпіть його на ґудзик і застебніть штани.



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Чистка клавіатури наліпкою

Любите поїсти за комп'ютером? Напевно ваша клавіатура потребує генерального прибирання. Для очищення згодиться клейка сторона наліпки.



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Волоський горіх проти подряпин

Дрібні подряпини на меблях можна нівелювати самостійно. Наприклад, волоським горіхом. Розріжте плід і потріть м'якушем місце дефекту. Відполіруйте поверхню сухою серветкою.



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