Мы собрали для вас самые интересные лайфхаки, которые действительно удивят. И помните: к советам всегда нужно относиться критически! Для кого-то это сработает, для кого-то – нет.

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Терка из консервной банки

Под рукой не оказалось терки? Сделайте ее из жестяной банки. Просверлите в ней отверстия. Зачистите поверхность изнутри наждачкой, промойте банку водой. С помощью сверла выгните отверстия наружу. На некоторое время точно заменит терку.



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Подставка из прищепки

В ванной комнате нет подставки для зубной щетки? Зажмите зубную щетку прищепкой так, как показано на изображении. Такая креативная подставка, ко всему прочему, разнообразит интерьер.



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Мороженое из йогурта

Вкусное мороженое можно приготовить и из йогурта. Сделайте надрез на крышке баночки любимого йогурта и вставьте туда деревянную палочку. Поставьте стаканчики в морозильную камеру на пару часов. Такое мороженое еще и очень полезное.



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Секрет хорошего настроения прост: пригласите лучших друзей, возьмите Zubrowka Rose, тоник, лед и вместе замиксуйте хорошее настроение!

Тарелка для чипсов из упаковки

Поедание чипсов заканчивается грязными руками, крошками повсюду. Но все может быть иначе. Проколите упаковку по центру и отрывайте полоску по спирали, пока не образуется большое отверстие. Теперь ваши руки будут чистыми, а вы никогда не останетесь голодными.



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Ширинку – на замок

О расстегнутой ширинкой может рассказать встречная улыбка девушек или взгляды всех, кто идет навстречу. Чтобы не случился конфуз, прикрепите к застежке молнии металлическое кольцо, закрепите его на пуговицу и застегните штаны.





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Чистка клавиатуры наклейкой

Любите поесть за компьютером? Наверняка ваша клавиатура требует генеральной уборки. Для очистки пригодится липкая сторона наклейки.



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Грецкий орех против царапин

Мелкие царапины на мебели можно нивелировать самостоятельно. Например, грецким орехом. Разрежьте плод и потрите мякотью место дефекта. Заполируйте поверхность сухой салфеткой.



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