Ці трюки допоможуть вам зберегти продукти свіжими довше і до того ж заощадити чимало грошей. Детальніше про них читайте в матеріалі.
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Хліб
Термін зберігання: 1 тиждень
Покладіть в пакет з нарізаним хлібом стебло селери і щільно закрийте. Селера допоможе вбирати вологу і затримує утворення цвілі.
Борошно пшеничне
Термін зберігання: 6 місяців
Щоб комахи не потрапляли в пшеничне борошно, зберігайте його в герметичному контейнері з 2 – 3 сухими лавровими листками всередині. Потім покладіть в шафу.
Як зберігати муку / Фото 5-Minute Crafts
Авокадо
Цілий фрукт
Термін дозрівання: 3 – 4 дні
Не зберігайте незрілі зелені авокадо в холодильнику, оскільки вологість призведе до потемніння їх шкірки і появи цвілі.
Покладіть авокадо в закритий паперовий пакет. Зберігайте його в коморі в прохолодному місці, поки фрукт не дозріє.
Розрізаний фрукт
Час охолодження: приблизно 1 – 2 дні
Покладіть шматок разом з половиною цибулі в пластиковий контейнер. Залиште його в холодильнику. Ферменти цибулі позитивно впливають на свіжість авокадо.
Печиво
Термін вживання: 2 тижні
Зберігайте готове печиво в герметичній скляній посудині поруч із шматочком хліба. Він вбере додаткову вологу, збереже хрустку текстуру печива.
Як правильно зберігати печиво / Фото 5-Minute Crafts
Томатна паста
Час заморожування: 6 місяців
Заморозьте томатну пасту невеликими порціями у формочці для льоду. Також ви можете загорнути її у вощений папір та покласти в герметичний поліетиленовий пакет.
Імбир
Час охолодження: 3 – 4 тижні
Покладіть корені імбиру в скляну банку. Залийте її холодною кип'яченою водою. Закрийте банку та поставте в холодне місце. Так імбир довше залишиться свіжим.
Як зберігати імбир / Фото 5-Minute Crafts