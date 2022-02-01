Ці трюки допоможуть вам зберегти продукти свіжими довше і до того ж заощадити чимало грошей. Детальніше про них читайте в матеріалі.

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Хліб

Термін зберігання: 1 тиждень

Покладіть в пакет з нарізаним хлібом стебло селери і щільно закрийте. Селера допоможе вбирати вологу і затримує утворення цвілі.

Борошно пшеничне

Термін зберігання: 6 місяців

Щоб комахи не потрапляли в пшеничне борошно, зберігайте його в герметичному контейнері з 2 – 3 сухими лавровими листками всередині. Потім покладіть в шафу.



Як зберігати муку / Фото 5-Minute Crafts

Авокадо

Цілий фрукт

Термін дозрівання: 3 – 4 дні

Не зберігайте незрілі зелені авокадо в холодильнику, оскільки вологість призведе до потемніння їх шкірки і появи цвілі.

Покладіть авокадо в закритий паперовий пакет. Зберігайте його в коморі в прохолодному місці, поки фрукт не дозріє.

Розрізаний фрукт

Час охолодження: приблизно 1 – 2 дні

Покладіть шматок разом з половиною цибулі в пластиковий контейнер. Залиште його в холодильнику. Ферменти цибулі позитивно впливають на свіжість авокадо.

Печиво

Термін вживання: 2 тижні

Зберігайте готове печиво в герметичній скляній посудині поруч із шматочком хліба. Він вбере додаткову вологу, збереже хрустку текстуру печива.



Як правильно зберігати печиво / Фото 5-Minute Crafts

Томатна паста

Час заморожування: 6 місяців

Заморозьте томатну пасту невеликими порціями у формочці для льоду. Також ви можете загорнути її у вощений папір та покласти в герметичний поліетиленовий пакет.

Імбир

Час охолодження: 3 – 4 тижні

Покладіть корені імбиру в скляну банку. Залийте її холодною кип'яченою водою. Закрийте банку та поставте в холодне місце. Так імбир довше залишиться свіжим.



Як зберігати імбир / Фото 5-Minute Crafts