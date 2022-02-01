Эти трюки помогут вам сохранить продукты свежими подольше и к тому же сэкономить немало денег. Детальнее о них читайте в материале.

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Хлеб

Срок хранения: 1 неделя

Положите в пакет с нарезанным хлебом стебель сельдерея и плотно закройте. Сельдерей поможет впитывать влагу и задерживает образование плесени.

Мука пшеничная

Срок хранения: 6 месяцев

Чтобы насекомые не попадали в пшеничную муку, храните ее в герметичном контейнере с 2 – 3 сухими лавровыми листьями внутри. Затем положите в шкаф.



Как хранить муку / Фото 5-Minute Crafts

Авокадо

Целый фрукт

Срок созревания: 3 – 4 дня

Не храните незрелые зеленые авокадо в холодильнике, поскольку влажность приведет к потемнению их кожуры и появлению плесени.

Положите авокадо в закрытый бумажный пакет. Храните его в амбаре в прохладном месте, пока фрукт не созреет.

Разрезанный фрукт

Время охлаждения: примерно 1 – 2 дня

Уложите кусок вместе с половиной лука в пластиковый контейнер. Оставьте его в холодильнике. Ферменты лука оказывают положительное влияние на свежесть авокадо.

Печенье

Срок употребления: 2 недели

Храните готовое печенье в герметичном стеклянном сосуде рядом с кусочком хлеба. Он впитает дополнительную влагу, сохранит хрустящую текстуру печенья.



Как правильно хранить печенье / Фото 5-Minute Crafts

Томатная паста

Время заморозки: 6 месяцев

Заморозьте томатную пасту небольшими порциями в формочке для льда. Также можно завернуть ее в вощеную бумагу и положить в герметичный полиэтиленовый пакет.

Имбирь

Время охлаждения: 3 – 4 недели

Положите корни имбиря в стеклянную банку. Залейте холодной кипяченой водой. Закройте банку и поставьте в холодное место. Так имбирь подольше останется свежим.