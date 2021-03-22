Услугами такси пользуется много людей. Несмотря на ряд мифов, касающихся профессии таксиста, работа водителем такси чрезвычайно сложная, поскольку требует максимальной концентрации и внимания.

22 марта отмечается Международный день таксиста, поэтому мы подготовили для вас 7 фишек, о которых водители никому не рассказывают.

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Заднее сиденье автомобиля самое грязное

Насколько бы сильно водитель не любил свой автомобиль, он все равно не может себе позволить ежедневно ездить в автохимчистку. Именно поэтому таксисты утверждают, что самым грязным местом в автомобиле всегда есть задние сиденья. В основном все пассажиры занимают именно те места и во время поездки пьют кофе, сок, чай или даже едят.

Самым грязным местом в такси есть заднее сиденье / Фото 59

Большинство таксистов порядочные

Несмотря на то, что от пассажиров можно услышать жалобы о недобросовестности водителей, большинство из работников на самом деле порядочные и дружелюбные. Все зависит от человека и его принципов по жизни, а не от профессии, которую он занимает. Именно поэтому, забыв вещи в такси, большинство водителей вернут все, что вы потеряли.

Таксисты тоже любят чаевые

Если вам понравилось чистое авто, приятная беседа с водителем, его профессионализм на дороге, можете отблагодарить водителя чаевыми, заплатив чуть больше оговоренной суммы.

Оставляйте таксистам чаевые / Фото Hostingkartinok

Торг с таксистами неуместен

Все таксисты не любят, когда клиент начинает торговаться. Особенно раздражают водителей те, кто едут на короткое расстояние и начинают говорить за снижение цены. Есть указанная сумма, которую нужно оплатить. Клиент априори на нее согласился. Торг просто неуместен в такой ситуации.

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Не комментируйте действия водителя и не давайте без надобности советы

Всех водителей раздражают клиенты, которые постоянно пытаются давать свои советы по построению маршрута или поездки на определенном участке улицы. Такое поведение может привести к тому, что водитель отвлечется на ваши разговоры и в результате не справится с управлением. Советы водителю можете давать тогда, когда он сам в вас об этом попросит.

Не комментируйте работу таксиста во время поездки / Фото Shkolazhizni

Электронные приложения

Для таксистов, которые пользуются специальными приложениями чрезвычайно важно иметь хороший рейтинг. Поэтому после поездки оцените заслуженно качество профессиональных навыков водителя, его доброжелательность и комфортность авто.

Час пик

В зависимости от района, в котором работает таксист, есть часы, когда у водителей может быть много работы. Именно поэтому таксисты не ожидают 24 часа в сутки на заказ. Они просто "ловят" своих клиентов в час пик.

Таксисты имеют больше заказов в час пик / Фото Vinbazar