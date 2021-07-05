Алое часто використовують при лікуванні опіків, вугрів та шкірних захворювань. Ця рослина також дуже популярна у косметології.
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Як використовувати алое вера
Відновлення волосся
Відновіть волосся з алое вера / Фото Pinterest
Якщо ваше волосся потребує відновлення – алое вера хороший засіб. Ця рослина містить багато білків, мінералів та амінокислот, тому чудово підійде як кондиціонер. Вона також допомагає при випадінні волосся і запаленнях шкіри голови. Якщо ви фарбуєтесь, рекомендуємо використовувати алое 1 – 2 дні після процедури.
Сонячні опіки
Лікування опіків / Фото Pinterest
Якщо ви перегрілись на сонці і ваша шкіра набула червоного кольору, алое вера допоможе. Воно володіє сильною протизапальною дією, здатністю охолоджувати та утримувати вологу. Окрім опіків, алое чудово лікує при укусах, висипаннях і порізах. Воно також містить лактат магнію – хімічну речовину, яка зменшує свербіж та подразнення.
Лікування вугрів
Антимікробні властивості алое допомагають лікувати вугрі. Це природне джерело саліцилової кислоти та бета-гідроксикислоти, які допомагають розчиняти надлишки жиру та очищати пори. Водночас протизапальна дія алое чудово загоїть набряклі ділянки шкіри.
Скраб для тіла
Скраб для тіла з алое і цукру / Фото Pinterest
Алое добре зволожує та заспокоює, тому це ідеальна основа для скрабу. Для нього вам знадобиться 2 чайні ложки гелю алое вера та 1 чайна ложка харчової соди. Нанесіть суміш на шкіру і залиште на 10 хвилин. Замість соди можете додати цукру. Такий засіб допоможе видалити відмерлі частинки шкіри.
Антивікова маска для обличчя
Алое вера має багато вітаміну Е і С / Фото Pinterest
Алое вера підвищує ріст клітин, що утворюють колаген. Воно також містить у собі багато вітаміну Е і С, які є потужними антиоксидантами. Саме вітамін C сприяє збільшенню вироблення колагену. Використовуйте його замість зволожувального крему, можете робити це в тандемі з будь-якими засобами проти старіння.
До того ж шкіра надзвичайно добре реагує на алое, тому малоймовірно, що воно спричинить алергічну реакцію.
Засіб для зняття макіяжу
Замість міцелярної води можна використовувати алое / Фото Pinterest
Якщо магазинний засіб для зняття макіяжу пересушує шкіру, краще замінити його на природний. Спробуйте гель алое вера. Він чудово впорається навіть зі стійкою косметикою і зволожить вашу шкіру.
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Гель для брів
Алое чудово фіксує брови / Фото Pinterest
Зробити натуральний засіб для укладки брів самостійно – дуже легко. Нанесіть трохи гелю алое на брови чистою паличкою для туші. Цей засіб натуральний, а, отже, не зашкодить вашій шкірі. Гель забезпечить гарну фіксацію, а зволожувальна дія зробить ваші брови м'якими.