Алоэ часто используют при лечении ожогов, угрей и кожных заболеваний. Это растение также очень популярное в косметологии.

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Как использовать алоэ вера

Восстановление волос



Восстановите волосы с алоэ вера / Фото Pinterest

Если ваши волосы требует восстановления – алоэ вера хорошее средство. Это растение содержит много белков, минералов и аминокислот, поэтому прекрасно подойдет как кондиционер. Оно также помогает при выпадении волос и воспалениях кожи головы. Если вы краситесь, рекомендуем использовать алоэ 1 – 2 дня после процедуры.

Солнечные ожоги



Лечение ожогов / Фото Pinterest

Если вы перегрелись на солнце и ваша кожа приобрела красного цвета, алоэ вера поможет. Оно обладает сильным противовоспалительным действием, способностью охлаждать и удерживать влагу. Кроме ожогов, алоэ прекрасно лечит при укусах, высыпаниях и порезах. Оно также содержит лактат магния – химическое вещество, которое уменьшает зуд и раздражение.

Лечение угрей

Антимикробные свойства алоэ помогают лечить угри. Это естественный источник салициловой кислоты и бета-гидроксикислоты, которые помогают растворять излишки жира и очищать поры. В то же время противовоспалительное действие алоэ прекрасно залечит отекшие участки кожи.

Скраб для тела



Скраб для тела с алоэ и сахара / Фото Pinterest

Алоэ хорошо увлажняет и успокаивает, поэтому это идеальная основа для скраба. Для него вам понадобится 2 чайные ложки геля алоэ вера и 1 чайная ложка пищевой соды. Нанесите смесь на кожу и оставьте на 10 минут. Вместо соды можно добавить сахара. Такой способ поможет удалить отмершие частички кожи.

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Антивозрастная маска для лица



Алоэ вера имеет много витамина Е и С / Фото Pinterest

Алоэ вера повышает рост клеток, образующих коллаген. Оно также включает в себя много витамина Е и С, которые являются мощными антиоксидантами. Именно витамин C способствует увеличению выработки коллагена. Используйте его вместо увлажняющего крема, можете делать это в тандеме с любыми средствами против старения.

К тому же кожа очень хорошо реагирует на алоэ, поэтому маловероятно, что оно вызовет аллергическую реакцию.

Средство для снятия макияжа



Вместо мицеллярной воды можно использовать алоэ / Фото Pinterest

Если магазинное средство для снятия макияжа пересушивает кожу, лучше заменить его на природное. Попробуйте гель алоэ вера. Он прекрасно справится даже с устойчивой косметикой и увлажнит вашу кожу.

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Гель для бровей



Алоэ прекрасно фиксирует брови / Фото Pinterest