Алоэ часто используют при лечении ожогов, угрей и кожных заболеваний. Это растение также очень популярное в косметологии.
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Как использовать алоэ вера
Восстановление волос
Восстановите волосы с алоэ вера / Фото Pinterest
Если ваши волосы требует восстановления – алоэ вера хорошее средство. Это растение содержит много белков, минералов и аминокислот, поэтому прекрасно подойдет как кондиционер. Оно также помогает при выпадении волос и воспалениях кожи головы. Если вы краситесь, рекомендуем использовать алоэ 1 – 2 дня после процедуры.
Солнечные ожоги
Лечение ожогов / Фото Pinterest
Если вы перегрелись на солнце и ваша кожа приобрела красного цвета, алоэ вера поможет. Оно обладает сильным противовоспалительным действием, способностью охлаждать и удерживать влагу. Кроме ожогов, алоэ прекрасно лечит при укусах, высыпаниях и порезах. Оно также содержит лактат магния – химическое вещество, которое уменьшает зуд и раздражение.
Лечение угрей
Антимикробные свойства алоэ помогают лечить угри. Это естественный источник салициловой кислоты и бета-гидроксикислоты, которые помогают растворять излишки жира и очищать поры. В то же время противовоспалительное действие алоэ прекрасно залечит отекшие участки кожи.
Скраб для тела
Скраб для тела с алоэ и сахара / Фото Pinterest
Алоэ хорошо увлажняет и успокаивает, поэтому это идеальная основа для скраба. Для него вам понадобится 2 чайные ложки геля алоэ вера и 1 чайная ложка пищевой соды. Нанесите смесь на кожу и оставьте на 10 минут. Вместо соды можно добавить сахара. Такой способ поможет удалить отмершие частички кожи.
Антивозрастная маска для лица
Алоэ вера имеет много витамина Е и С / Фото Pinterest
Алоэ вера повышает рост клеток, образующих коллаген. Оно также включает в себя много витамина Е и С, которые являются мощными антиоксидантами. Именно витамин C способствует увеличению выработки коллагена. Используйте его вместо увлажняющего крема, можете делать это в тандеме с любыми средствами против старения.
К тому же кожа очень хорошо реагирует на алоэ, поэтому маловероятно, что оно вызовет аллергическую реакцию.
Средство для снятия макияжа
Вместо мицеллярной воды можно использовать алоэ / Фото Pinterest
Если магазинное средство для снятия макияжа пересушивает кожу, лучше заменить его на природное. Попробуйте гель алоэ вера. Он прекрасно справится даже с устойчивой косметикой и увлажнит вашу кожу.
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Гель для бровей
Алоэ прекрасно фиксирует брови / Фото Pinterest
Сделать натуральное средство для укладки бровей самостоятельно – очень легко. Нанесите немного геля алоэ на брови чистой палочкой для туши. Это средство натуральное, а, следовательно, не повредит вашу кожу. Гель обеспечит хорошую фиксацию, а увлажняющее действие сделает ваши брови мягкими.