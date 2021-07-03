Як використовувати H 2 O 2 не за основним призначенням – читайте в нашому матеріалі. Ці ідеї вас здивують!

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Як використовувати перекис водню не за призначенням

Пероксид водню можна застосовувати як дезінфектор інструментів для манікюру, якщо під рукою немає потрібного засобу.



Промийте інструменти для манікюру у пероксиді / Фото The Spruce

Використати перекис можна і для зубних щіток, щоб їх промити. Після дезінфекції варто ретельно сполоснути їх під водою.



Продезінфікуйте зубні щітки / Фото The Spruce

Перекисом можна висвітлити забруднену нігтьову пластину. Змішайте розчин із харчовою содою, щоб вийшла густа суміш. Коли розчин перестане утворювати піну, нанесіть його на нігті, почекайте 3 хвилини та змийте чистою водою.



Нігтьову пластину можна висвітлити за допомогою цього розчину / Фото The Spruce

Кухонні губки містять на собі чимало бактерій, зокрема, кишкову паличку та сальмонелу. Варто регулярно дезінфікувати їх розчином, який на 50% складається з води і ще – з перекису водню.



Замочіть мочалки в пероксиді / Фото The Spruce

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На кухонних дошках нерідко залишаються сліди від ножа, де можуть розмножуватись бактерії. Використання пероксиду може допомогти з цим справитись. Регулярно протирайте дошки аптечним розчином і вбережіть своїх рідних від небезпечних бактерій.



Розприскайте перекис водню на кухонні дошки / Фото The Spruce

Пилових кліщів можна знищити за допомогою перекису. Налийте його у розприскувач і обробіть матрац та подушки.



Знищуємо пилових кліщів / Фото The Spruce

Багаторазові пакети не шкодять екології, але можуть бути не надто корисними для вашого здоров'я, якщо їх регулярно не прати. Коли на це немає часу, використовуйте перекис водню та обробіть внутрішню частину.



Продезінфікуйте свою екосумку / Фото The Spruce

Якщо у вас раптом з'явився наліт чи грибок на керамічній плитці, нанесіть розведену харчову соду з перекисом. Розподіліть суміш на плитці та залиште на 5 хвилин, після чого змийте все губкою з водою.



Шви між плиткою чудово відмиє перекис водню / Фото The Spruce

До теми Як почистити плитку у ванній кімнаті до блиску: дієві поради, які збережуть ваші нерви

Ви можете з легкістю почистити дзеркало до блиску. Для цього потрібно на мікрофібру нанести перекис і протерти дзеркало.



Натріть до блиску скляні поверхні / Фото The Spruce

Перекис водню легко впорається із плямами від дезодоранту. Змішайте воду, перекис водню і соду у склянці та нанесіть на плями. Залиште на 30 хвилин, а тоді змийте водою.



З плямами чудово справиться пероксид / Фото The Spruce