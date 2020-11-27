Очень часто люди годами думают над идеей создания собственного бизнеса. Но есть и те, кто моментально придумывает что-то креативное и в кратчайшие сроки воплощает это в жизнь.

Поэтому Идеи 24 нашли реальные примеры того, как люди на пустом месте создали дело всей своей жизни и стали богачами буквально из воздуха.

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Перепродажа колец

В 2007 году Джош Опперман с сестрой Марой создали маленький проект, который называется "Согласен, теперь я не согласен". Эту идею Джош придумал после отмены помолвки: он столкнулся с тем, что перепродать бриллиантовое кольцо было трудно – он его продал лишь за треть от первоначальной стоимости. Тогда человек запустил вместе с сестрой интернет-сервис, который помогает одним избавиться дорогих обручальных колец, а другим – купить их по приемлемой цене. Оказалось, что эта проблема очень распространена, что и принесло их бизнесу успех и славу.



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Капсулы с мусором

Кристофер Гудвин изобрел новый способ переработки мусора: он продает его. Мужчина собирает маленькие вещи вроде пуговиц, деталей, чеков, билетов и снимков, раскладывает их по прозрачным пластиковым шарикам и предлагает купить в торговых автоматах за 25 центов.

Сначала Кристофер опасался, но после пробного запуска в 2 ресторанах в Вашингтоне, когда было продано около 3000 шаров, он понял, что эта бизнес-идея имеет шансы на масштабный успех.



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Ручной камень

Однажды Гэри Дал сидевши со своими друзьями в баре, начали обсуждать и жаловаться на стандартные для владельцев питомцев проблемы, вроде ответственности, кормления, выгула и уборки за животными. Размышляя над проблемой, у него появилась гениальная мысль: а что, если любимец будет максимально неприхотливым? Он уговорил двух коллег инвестировать в свою идею, и так на свет появился "воспитанник" в виде камня.

Животное было сделано из обычного камня, которые встречаются на пляжах, в форме яйца. Каждый "воспитанник" продавался в картонной упаковке с дырками, на дне которой была подстилка из древесной стружки, напоминая гнездо.

Так в 1975 году благодаря "домашнему камню", который на тот момент продавался по $ 3,95, Гэри Дал практически за одну ночь стал миллионером.



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Снежки за $ 1

В 2018 году рекламное агентство Space150 из Миннесоты расставило по городу автоматы с красиво упакованными снежками за $ 1. Сделано это было в рамках рекламной кампании штата. В интервью Ник Нельсон, автор этой идеи, отметил, что люди нередко берут с собой немного песка с Гавайских островов или мха из Ирландии, поэтому он и подумал: почему бы им не забрать из Миннесоты немного снега?



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Подписка на носки

В 1994 году руководитель в последнюю минуту отправил экономиста Сэмюэля Лахти на встречу с покупателями из Японии. После встречи японцы пригласили Сэмюэля на чайную церемонию, и традиционно на таком событии нужно снимать обувь. Но в тот день он неудачно выбрал носки: один был черный, а другой – светлее, да еще и с дыркой на большом пальце.

Эта ситуация заставила его задуматься над тем, что же сделать, чтобы в будущем больше такого не произошло. И это привело к созданию целого бизнеса. К настоящему времени компания Blacksocks ("Черные носки") значительно расширила ассортимент и предлагает подписку на вещи, благодаря которой их будут доставлять прямо к двери



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Кукольный госпиталь

"Кукольный госпиталь" – это сервис по ремонту кукол и игрушек в Мичигане. Владельцы принимают на ремонт что угодно, даже хрупкие и редкие куклы, подчеркивая, что понимают, каким сокровищем они есть для своих владельцев. Госпиталь и два главных "врачи", Джанетт и Холли – работают уже более тридцати пяти лет.



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Еда онлайн

Блогерская деятельность держится не только на энтузиазме, но и хорошо оплачивается, поэтому ее можно назвать своего рода бизнесом. Считается, что эта идея зародилась в Корее. Был снят ролик, как девушки просто едят. После него стало популярно заказывать еду, да еще и большими порциями.



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