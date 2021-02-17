Автомобіль – не тільки комфортний засіб пересування, але й досить небезпечна річ. Найменша помилка на дорозі може коштувати життя. Тому дотримання елементарних правил взимку може зберегти не тільки авто, але й ваше життя.

Багато водіїв, навіть ті, що мають солідний стаж, часто забувають про банальні правила, яких потрібно дотримуватися взимку. Тому розглянемо найрозповсюдженіші помилки водіїв, які можуть стати фатальними.

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1. Поспішати

В Україні допустима швидкість руху по місту – 50 км/год. Обмеження встановлені не просто так. Зреагувати на перешкоду і сюрпризи (ями) в мороз складніше, особливо, якщо вони приховані під снігом. Якщо ж машину занесло, то утримати її простіше на невеликій швидкості.



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2. Їхати впритул до авто, що рухається попереду

Ожеледь зобов'язує водіїв збільшити дистанцію між авто. Екстрене натискання на педаль гальма на засніженій дорозі призводить до заносу і розвороту на сусідні смуги.



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3. Авто-сніговики

Після снігопаду на дорозі часто трапляються авто-сніговики. Фари, поворотники та скло водії відповідально очищають перед початком руху. Про дах чи то забувають, чи то вже не вистачає сил його розчищати. На швидкості сніг починає розсіюватися і бити в лобове скло водіям позаду.



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4. Не збавляти швидкість, перетинаючи трамвайні колії

Нечасто доводиться перетинати трамвайні колії. Але все ж іноді така необхідність є. У момент перестроювання або повороту на шляху зменшуйте швидкість і слідкуйте за дорогою. Через те, що залізні поверхні стають вдвічі слизькішими, легко втратити керування.



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5. Довго прогрівати двигун

Надмірно тривалий прогрів – це марнотратство пального та бюджету. До того ж на "холостих оборотах" транспорт прогрівається повільніше, ніж при русі.



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6. Паркуюсь де хочу

Припаркувавшись де вам зручно, машина може завадити спецтехніці чистити дорогу. Залишаючи авто на вулиці, потрібно розуміти, що це не індивідуальний простір і не особистий гараж.



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