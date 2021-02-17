Машина – не только удобное средство передвижения, но и достаточно опасная вещь. Малейшая ошибка на дороге может стоить жизни. Поэтому соблюдение элементарных правил зимой может сохранить не только авто, но и вашу жизнь.

Многие водители, даже имеющие солидный стаж, часто забывают о банальных правилах, которые нужно соблюдать зимой. Поэтому рассмотрим самые распространенные ошибки водителей, которые могут стать фатальными.

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1. Спешить

В Украине допустимая скорость движения по городу – 50 км / ч. Ограничения установлены не просто так. Среагировать на препятствие и сюрпризы (ямы) в мороз сложнее, особенно, если они скрыты под снегом. Если же машину занесло, то удержать ее проще на небольшой скорости.



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2. Ехать впритык к движущемуся впереди авто

Гололед обязывает водителей увеличить дистанцию между авто. Экстренное нажатия на педаль тормоза на снежной дороге приводит к заносу и развороту на соседние полосы.



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3. Авто-снеговики

После снегопада на дороге часто случаются авто-снеговики. Фары, поворотники и стекло водители ответственно очищают перед началом движения. О крыше или забывают, или уже не хватает сил ее расчищать. На скорости снег начинает рассеиваться и бить в лобовое стекло водителям позади.



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4. Не убавлять скорость, пересекая трамвайные пути

Нечасто приходится пересекать трамвайные пути. Но все же иногда такая необходимость есть. В момент перестроения или поворота на пути уменьшайте скорость и следите за дорогой. Так как железные поверхности становятся вдвое более скользкими, легко потерять управление.



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5. Долго прогревать двигатель

Чрезмерно длительный прогрев – это расточительство горючего и бюджета. К тому же, "на холостых оборотах" транспорт прогревается медленнее, чем при движении.



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6. Паркуюсь где хочу

Припарковавшись где вам удобно, машина может помешать спецтехнике чистить дорогу. Оставляя автомобиль на улице, нужно понимать, что это не индивидуальное пространство и не личный гараж.



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