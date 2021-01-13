Каждый из нас имеет свой характер. Есть хорошие качества, но также и плохие, которые постоянно мешают нам нормально жить. Но в любом случае, все они могут усложнять жизнь не только нам, но и окружающим.

Идеи 24 подготовили советы, которые помогут вам справиться со своим характером. Подробнее читайте далее.

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1. Нескромность

В детстве нас учат не быть выскочкой, даже если есть какой-то талант. А потом мы переносим все это во взрослую жизнь и молчаливо ждем, что босс заметит нашу хорошую работу и повысит зарплату.

У каждого есть таланты. Знать их и не бояться говорить о них – важное умение, которое сделает вашу жизнь лучше.



Не стоит скрывать свои таланты / Фото ask

2. Лень

Лень – это хороший индикатор того, что вы устали, выгорели или находитесь в депрессии. Если вас больше ничего не радует и у вас едва хватает сил, чтобы смотреть сериалы в постели, это серьезный симптом.

Так что с ленью не нужно бороться (отдыхать надо уметь). Но к ней лучше прислушаться.



Иногда стоит позволить себе полениться / Фото ask

3. Упрямство

Гораздо чаще упрямство помогает вам, чем вредит.

Когда в детстве вас пытались накормить манной кашей, а вы не открывали рот, плакали. Так вы показывали, что не хотите есть кашу. Во взрослом возрасте вас пытаются "накормить" вещами хуже: несправедливостью, лишними обязанностями и так далее. Логично, что вашему оппоненту больше понравилось бы, если бы вы молча жевали. Но вы выросли и можете дать отпор. Так что упрямство только помогает вам отстаивать свои границы.



Стоит отстаивать свое мнение, если вы уверены в своей правоте / Фото ask

4. Равнодушие

На самом деле если все-все принимать близко к сердцу, можно сойти с ума. В мире очень много несправедливости, боли, страданий. Просто откройте любую ленту новостей. Если каждое сообщение пропускать через себя, от вас мало что останется. Способность оставаться равнодушным, и здоровый цинизм помогают защищаться от окружающей действительности.

5. Эмоциональность

Эмоции у человека есть не просто так. Более того, они не делятся на хорошие и плохие, это всего лишь отклик на внешние события и внутреннего состояния.

Более того, если эмоции слишком долго подавлять, они все равно найдут выход, или начнут разрушать вас изнутри.

Так что позвольте себе плакать над фильмом, смеяться над роликами на YouTube и злиться на человека, который проехал по луже и облил вас водой с ног до головы.



Не скрывайте свои эмоции, ведь они у вас не просто так / Фото ask

6. Конфликтность

Хорошо быть спокойным, неконфликтным и всем нравиться. В общем, всем вокруг хорошо, когда вы спокойный и неконфликтный.

Зато, когда вы готовы открыто вступить в конфликт, вы сидите на том месте, которое сами выбрали, не делаете за других их работу и довольно неплохо себя чувствуете.