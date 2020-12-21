Очень часто носки имеют свойство терять свою пару – не беда. Как оказалось, их можно использовать не только для того, чтобы держать ноги в тепле. Носкам можно подарить вторую жизнь.

Идеи 24 подобрали несколько смешных и необычных способов, как превратить носки.

Читайте также: Как переделать старые джинсы: 20+ идей для вышивки – фото

1. Освежитель для обуви

Если ваша обувь имеет неприятный запах, отрежьте от старого носка примерно 10 см, насыпьте внутрь соды, плотно перевяжите и положите на 24 часа внутрь обуви.



Легкий способ избавиться от запаха / Фото pinterest

2. Карман

Носки можно использовать, как тайный карман в джинсах, куда можно спрятать наличные или банковскую карточку. Если с такого кармана деньги и исчезнут, то, вероятно, сразу вместе с брюками.



Тайный карман будет приятным бонусом в штанах / Фото pinterest

3. Чехол для смартфона

В носке отрежьте кончики, заверните дважды и наденьте на бицепс. Внутрь кармана можно положить смартфон или ключи во время пробежки.



Хороший способ держать телефон всегда с собой / Фото pinterest

4. Чехол для зонта

В спортивный носок можно положить мокрый зонтик, это поможет сохранить окружающие предметы сухими.

5. Подстаканник

Носок свернутый в три раза станет отличным "подстаканником" для банки пива.



Думали, что носки и пиво – вещи не совместимые, а вот и нет / Фото pinterest

6. Прихватка

Носок из плотной ткани может пригодиться, когда вам срочно нужно вынуть из духовки горячую сковородку. Главное – свернуть ее в несколько слоев, чтобы не обжечься.