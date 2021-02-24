5 захопливих фактів про "eBay", які ви не знали

"eBay" – це один з найбільших онлайн-майданчиків, на якому приватні чи юридичні особи можуть купувати або продавати різноманітні товари та послуги. Сайт було створено ще у 1995 році. За цей час "eBay" постійно змінювався та вдосконалювався.

Ми підготували для вас захопливі факти про компанію, які вас можуть здивувати.

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Перша продана річ

Перша річ, яка з'явилася на сайті – лазерна ручка. Це був експеримент, який у перший день провалився, адже ніхто цим товаром не зацікавився. На наступний день аукціон таки розпочався. Стартова ціна для купівлі була один долар. У результаті річ було продано за $ 14,83.

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Назви штаб-квартир "eBay"

У штаб-квартирі "eBay" у Сан-Хосе, штат Каліфорнія, є сім будівель, і всі вони названі на честь категорій, які є на eBay.com: Колекціонування, Ювелірні вироби, Мотори, Музика, Спорт, Технології та Іграшки.

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Найбільша кількість відгуків

Першою людиною, яка отримала мільйон відгуків став Джек Шен. Це відбулося 13 листопада 2008 року. Для отримання такого результату Шен працював 8 років. Після того, як кількість відгуків перевищила один мільйон, продажі значно збільшилися і всього за 18 місяців людей, які забажали залишити коментар про товар стало два мільйони.

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Товар, який було продано найдорожче

У 2001 році приватний літак був проданий за 4,9 мільйона доларів, що на той час було найвищою ціною.

Розкішний Gulfstream II, який мав 12 місць, продавець бізнес-літаків Тайлер Джет продав чартерній компанії зі штаб-квартирою в Африці.

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Найдорожча послуга, яку купили на "eBay"

Чоловік, який забажав залишитися анонімним у 2010 році за 2,6 мільйона доларів придбав послугу, завдяки якій він мав можливість пообідати з генеральним директором "Berkshire Hathaway" Ворреном Баффетом.

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