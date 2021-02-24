"eBay" – это одна из крупнейших онлайн-площадок, на которой частные или юридические лица могут покупать или продавать различные товары и услуги. Сайт был создан еще в 1995 году. За это время "eBay" постоянно менялся и совершенствовался.

Мы подготовили для вас увлекательные факты о компании, которые вас могут удивить.

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Первая проданная вещь

Первая вещь, которая появилась на сайте – лазерная ручка. Это был эксперимент, который в первый день провалился, ведь никто этим товаром не заинтересовался. На следующий день аукцион таки начался. Стартовая цена для покупки была один доллар. В результате вещь было продано за $ 14,83.

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Названия штаб-квартир "eBay"

В штаб-квартире "eBay" в Сан-Хосе, штат Калифорния, семь зданий, и все они названы в честь категорий, которые есть на eBay.com: Коллекционирование, Ювелирные изделия, Моторы, Музыка, Спорт, Технологии и Игрушки.

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Наибольшее количество отзывов

Первым человеком, который получил миллион отзывов, стал Джек Шен. Это произошло 13 ноября 2008. Для получения такого результата Шен работал 8 лет. После того как количество отзывов превысило один миллион, продажи значительно увеличились и всего за 18 месяцев желающих оставить комментарий о товаре стало два миллиона.

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Товар, который был продан дороже всего

В 2001 году частный самолет был продан за 4,9 миллиона долларов, что на то время было самой высокой цене.

Роскошный Gulfstream II, который имел 12 мест, продавец бизнес-самолетов Тайлер Джет продал чартерной компании со штаб-квартирой в Африке.

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Самая дорогая услуга, которую купили на "eBay"

Мужчина, который пожелал остаться анонимным, в 2010 году за 2,6 миллиона долларов приобрел услугу, благодаря которой он имел возможность пообедать с генеральным директором "Berkshire Hathaway" Уорреном Баффеттом.

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