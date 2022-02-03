5 вправ на все тіло:щоденне домашнє тренування у відео

Ми не втомимось вам нагадувати, що вдома можна тренуватися не менш ефективно, ніж у залі. І переваги такої затії очевидні: ви не витрачатимете час на дорогу туди й назад. Залишилося розібратися з вправами.

Проте й це не проблема. Тренери з TrainAtHome підготували комплекс для домашнього тренування. Усе, що від вас вимагається, влаштувати у квартирі фітнес-атмосферу. Для цього одягніть зручний спортивний одяг, увімкніть енергійну музику й гайда займатися та працювати над тілом мрії.

І ще Працюємо вдома над тілом мрії: 3 вправи на нижню частину пресу

5 вправ для тренування у домашніх умовах

Вправа на прес. Ляжте на спину, заведіть руки за голову та виконуйте махи ногами (по 15 разів на кожну ногу). Важливо, що робочу ногу при цьому повністю не опускайте на підлогу. Тримайте напруженими м'язи живота. Біг на місці. Працюйте від 30 до 60 секунд. Стежте за чіткістю рухів і не забуваємо дихати. Відведення стегна (по 20 – 25 повторень). Підіймайте ногу якомога вище, не прогинаючись у попереку. Махи ногами убік (по 15 – 20 повторень). Можна робити як із гумкою, так і без. Мертва тяга (10 – 15 повторень). Опускайтеся вниз повільно, спину при цьому не округляйте.

спробуйте виконати кожну вправу по 2 – 3 підходи.

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Текст публікації TrainAtHome.Today:

Тренування на все тіло. Кожну вправу, показана у залі, можна легко виконати вдома. Беремо будь-які обтяжувачі (або пляшки з водою) і працюємо.

1 вправа – виконуємо по 15 разів на кожну сторону. Звертаємо увагу, що робоча нога повністю не опускається на підлогу. Тримаємо прес у напрузі.

2 вправа - біг від 30 до 60 сек. Стежимо за чіткістю рухів. І не забуваємо дихати

3 вправа – відведення стегна по 20-25 разів. Піднімаємо ногу якомога вище, не прогинаючись у попереку!

4 вправа – махи убік по 15-20 разів. Можна робити як із гумкою, так і без.

5 вправа – мертва тяга 10-15 разів. Опускаємось вниз повільно, спину не округляємо.

Спробуй виконати 2-3 підходи. Зберігай та тренуйся разом з нами.