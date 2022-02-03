Однако и это не проблема. Тренеры с TrainAtHome подготовили комплекс для домашней тренировки. Все, что от вас требуется, устроить в квартире фитнесс-атмосферу. Наденьте удобную спортивную одежду, включите энергичную музыку и айда заниматься и работать над телом мечты.
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5 упражнений для тренировки в домашних условиях
- Упражнение на пресс. Лягте на спину, заведите руки за голову и выполняйте махи ногами (по 15 раз на каждую ногу). Важно, что рабочую ногу при этом полностью не опускайте на пол. Держите напряженные мышцы живота.
- Бег на месте. Работайте от 30 до 60 секунд. Следите за четкостью движений и не забываем дышать.
- Отвод бедра (по 20 – 25 повторений). Поднимайте ногу как можно выше, не прогибаясь в пояснице.
- Махи ногами в сторону (по 15 – 20 повторений). Можно делать как с резинкой, так и без.
- Мертвая тяга (10 – 15 повторений). Опускайтесь медленно вниз, спину при этом не округляйте.
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Текст публикации TrainAtHome.Today:
Тренировка на все тело. Каждое упражнение, показанное в зале, можно легко выполнить на дому. Берем любые утяжелители (или бутылки с водой) и работаем.
1 упражнение – выполняем по 15 раз в каждую сторону. Обращаем внимание, что рабочая нога полностью не опускается на пол. Держим пресс в напряжении.
2 упражнение – бег от 30 до 60 сек. Следим за четкостью движений. И не забываем дышать
3 упражнения – отвод бедра по 20-25 раз. Поднимаем ногу как можно выше, не прогибаясь в пояснице!
4 упражнения – махи в сторону по 15-20 раз. Можно делать как с резинкой, так и без.
5 упражнение – мертвая тяга 10-15 раз. Опускаемся вниз медленно, спину не округляем.
Попробуй выполнить 2-3 подхода. Сохраняй и тренируйся вместе с нами.