5 випадкових знахідок, які перетворили звичайних людей на багатіїв

Знаходячи щось корисне на вулиці, ми завжди тішимося як діти. Такі знахідки нас дивують і дарують приємні емоції. Але не всім щастить знайти щось особливе чи коштовне.

У нашій добірці 5 предметів, які були знайдені абсолютно випадково. У результаті власники цих знахідок стали неймовірними багатіями.

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"Королівська" знахідка

Австралійський шахтар щоденно виконуючи свою роботу завжди забирав собі цікаві та оригінальні камінці, знайдені під час зміни. Одного разу він натрапив на великий блискучий камінь, який йому дуже сподобався. Чоловік забрав знахідку і зберігав дома ще 14 років. Лиш після цього вирішив показати камінь спеціалісту. Виявилося, що це був рідкісний опал, який коштував понад три мільйони доларів. Знахідку назвали "Королівською".

Королівський опал / Фото Jewellerymag

Амбра, вартістю 63 тисячі доларів

Одного разу на прогулянці восьмирічний британський хлопчик Чарлі Найсміт і його тато знайшли якийсь дивний камінь. Ніхто не міг зрозуміти, що це. Але згодом з'ясувалося, що той "камінь" – це амбра, яка практично не могла опинитися в тому районі. Відходи кита оцінили у 63 тисячі доларів.

Несподівана знахідка Чарлі Найсміта / Фото Pinterest

Картина з розпродажу

Чоловік зі штату Пенсільванія купив на розпродажі за 4 долари звичайну картину, щоб прикрасити стіни у своєму будинку. Прийшовши додому, він вирішив змінити рамку і побачив на зворотній стороні документ. Це була одна з офіційних копій Декларації незалежності США, створена у 1776 році. Пізніше на аукціоні документ продали за 2,4 мільйона доларів.

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Австралійське золото

Австралійський фермер частенько любив щось шукати на своєму подвір'ї металошукачем. Одного разу він натрапив на шматок золота, розміром понад 5 фунтів. Його знахідка коштувала понад 300 тисяч доларів.

Неочікувана знахідка / Фото Viettimes

Рідкісні монети

Пенсільванські діти, граючись біля старого будинку з монетними стінами, виявили на землі декілька монет. Спочатку діти забрали знахідку і занесли батькам. Ті вирішили перевірити ситуацію та побачене їх вразило, адже зі стіни випало ще сотні монет. Серед них щасливчики виявили надзвичайно рідкісні екземпляри. Неочікувана знахідка загалом коштувала понад 200 тисяч доларів.

Монетна стіна / Фото Luckyfoolspub