В нашей подборке 5 предметов, которые были найдены совершенно случайно. В результате владельцы этих находок стали невероятными богачами.

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"Королевская" находка

Австралийский шахтер ежедневно выполняя свою работу всегда забирал себе интересные и оригинальные камни, найденные во время смены. Однажды он наткнулся на большой блестящий камень, который ему очень понравился. Шахтер забрал находку и хранил дома еще 14 лет. Лишь после этого решил показать камень специалисту. Оказалось, что это был редкий опал, который стоил более трех миллионов долларов. Находку назвали "Королевской".

Королевский опал / Фото Jewellerymag

Амбра, стоимостью 63 000 долларов

Однажды на прогулке восьмилетний британский мальчик Чарли Найсмит и его отец нашли странный камень. Никто не мог понять, что это. Но впоследствии выяснилось, что тот "камень" – это амбра, которая практически не могла оказаться в этом районе. Отходы кита оценили в 63 тысячи долларов.

Неожиданная находка Чарли Найсмита / Фото Pinterest

Картина по распродаже

Мужчина из штата Пенсильвания купил на распродаже за 4 доллара обычную картину, чтобы украсить стены в своем доме. Придя домой, он решил изменить рамку и увидел на обратной стороне документ. Это была одна из официальных копий Декларации независимости США, созданная в 1776 году. Позже на аукционе документ продали за 2,4 миллиона долларов.

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Австралийское золото

Австралийский фермер частенько любил что-то искать в своем дворе металлоискателем. Однажды он наткнулся на кусок золота, размером более 5 фунтов. Его находка стоила более 300 тысяч долларов.

Неожиданная находка / Фото Viettimes

Редкие монеты

Пенсильванский дети, играя у старого дома с монетными стенами, обнаружили на земле несколько монет. Сначала они забрали находку и занесли родителям. Те решили проверить ситуацию и увиденное их поразило, ведь со стены выпало еще сотни монет. Среди них счастливчики обнаружили редчайшие экземпляры. Неожиданная находка в общем стоила более 200 тысяч долларов.

Монетная стена / Фото Luckyfoolspub