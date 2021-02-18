Ресторанний бізнес, як більшість інших, побудований на тому, щоб докласти максимум зусиль аби клієнт повернувся знову. Саме тому власники ресторанів та кафе вигадують різноманітні маркетингові ходи, трюки чи інші "фішки" для "утримання" відвідувачів.

Ми вам розповімо, які саме трюки найчастіше використовують офіціанти, кухарі та адміністратори закладів харчування.

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Вигідне розташування столів

Коли ви приходите в ресторан, адміністратор завжди уточнює, з якою метою ви сюди прийшли та чи очікуєте на компанію. Такі питання звучать не просто так. Адміністратор одразу "зчитує" вас, щоб зрозуміти, наскільки ви вигідний клієнт.

Якщо ви зайшли повечеряти й очікуєте на друзів, то вам, імовірно, пощастило. Адже великий шанс того, що вам запропонують один з найкращих столиків. Проте якщо ви прийшли випити горнятко кави та почитати, будьте готові до того, що адміністратор скаже, що найкращий столик зарезервовано. Усе банально – такий клієнт не вигідний для ресторану.

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Комплімент від шефа

Не всі відвідувачі кафе чи ресторану помічають, що в різний час доби офіціанти пропонують різні компліменти від шефа. Це також хитрий хід, адже працівники аналізують усі тонкощі та пропонують те, що спровокує вас на додаткове замовлення. Для прикладу, увечері вам можуть запропонувати закуску. Ймовірніше, що до неї ви захочете замовити щось ще, а саме алкоголь.

Ви голодні, стомлені та виснажені після робочого дня, а тут приємний сюрприз від шефа. І все: у вас відмінний настрій, вам хочеться вина, життя не таке й безглузде, можна ще посидіти, а милим офіціантам та кухарям варто залишити гідні чайові. Зробили б так? – Тоді ми вас вітаємо, адже це ще один трюк у сфері ресторанного обслуговування, частиною якого ви стали.

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Дитяче меню або спеціальні порції

Дуже мало закладів, у яких є дитяче меню. Тому прийшовши поїсти з дітьми перед багатьма батьками постає вибір: замовити велику порцію чи попросити її зменшити вдвічі. Якщо ви обрали останній варіант, будьте готові до того, що швидше за все навіть за меншу порцію вам доведеться заплатити повну вартість.

Окрім цього, ви не можете бути впевнені, що на тарілці суто половина зазначеної у меню ваги. У багатьох закладах беруть до уваги той факт, що це замовлення робиться для дитини, а важити страву ніхто не буде, тому маса страви може бути зменшена аж втричі.

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Десерти на вітрині

Ви коли-небудь помічали, що в усіх кондитерських розрізані торти на вітрину не ставлять? Це пов'язано з тим, що в таких закладах дуже цінують свій продукт і розуміють, що за таких умов він швидко втрачає свої найкращі якості. А от в ресторанах інша справа. Тут спрацьовує хитрість. У багатьох закладах ресторанного типу є великі вітрини для кондитерських виробів і, о диво, всі десерти виглядають свіжими, апетитними та неймовірно красивими. Знаєте чому? – Усе просто. Їх дуже швидко продають відвідувачам.

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"Фішка" в тому, що все навколо говорить про те, що ми можемо не встигнути замовити цей прекрасний десерт, адже на вітрині лише два шматочки. А ще й офіціант так розрекламував кондитера закладу. Ви не втримаєтеся і захочете спробувати цей кулінарний шедевр. А якщо ви не попадетеся на цей гачок, то вам, імовірно, запропонують солодкий комплімент від шефа. Здогадуєтеся, який?

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Незвичний вигляд або назва страви

Оригінальна подача страв – це прекрасно, але ми вам розповімо про хитрості, які використовують кухарі. Зокрема, часто на кухні трапляються ситуації, коли закінчилися певні продукти. Офіціанти отримали замовлення, а от кухарі не знають, чим замінити один з інгредієнтів страви. Тоді вмикається хитрість і кухар імпровізує, додавши якусь особливу зелень чи спеції.

Узгодивши всі нюанси з офіціантом, до вас одразу відправлять справжній кулінарний шедевр, який тільки сьогодні й тільки для вас зробили за новим оригінальним рецептом, і саме тому страва має особливі фантастичні ароматичні нотки, феєричний смак та неперевершений сучасний вигляд. Розумієте? – Страва, яку зробили без всіх складових, але подали з таким "фурором" вам точно покращить настрій. Після такої презентації ви відмовилися б від замовлення?

Інший варіант – протилежний. Мова піде про правильно оформлене меню. Прийшовши в заклад, ви хочете бути особливим, тому замовите щось таке, що звучить красномовно і багатообіцяюче. Хоча по факту це може бути звичайнісінька страва із середньостатистичної столової. Але замовивши французьку брускету з рідким видом шинки, ви ж відчуєте себе справжнім гурманом. Це ж вам не бутерброд з ковбасою. Чи…все-таки він?

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