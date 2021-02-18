Ресторанный бизнес, как большинство других, построен на том, чтобы приложить максимум усилий, чтобы клиент вернулся снова. Именно поэтому владельцы ресторанов и кафе придумывают различные маркетинговые ходы, трюки или другие "фишки" для "удержания" посетителей.

Мы вам расскажем, какие именно трюки чаще всего используют официанты, повара и администраторы заведений.

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Выгодное расположение столов

Когда вы приходите в ресторан, администратор всегда уточняет, с какой целью вы сюда пришли и ожидаете ли на компанию. Такие вопросы звучат не просто так. Администратор сразу "считывает" вас, чтобы понять, насколько вы выгодный клиент.

Если вы зашли поужинать и ожидаете друзей, то вам, вероятно, повезло. Ведь велик шанс того, что вам предложат один из лучших столиков. Однако если вы пришли выпить чашечку кофе и почитать, будьте готовы к тому, что администратор скажет, что лучший столик зарезервирован. Все банально – такой клиент не выгоден для ресторана.

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Комплимент от шефа

Не все посетители кафе или ресторана замечают, что в разное время суток официанты предлагают различные комплименты от шефа. Это также хитрый ход, ведь работники анализируют все тонкости и предлагают то, что спровоцирует вас на дополнительный заказ. Например, вечером вам могут предложить закуску. Вероятно, что к ней вы захотите заказать что-то еще, а именно алкоголь.

Вы голодные, уставши и измотаны после рабочего дня, а тут приятный сюрприз от шефа. И все: у вас отличное настроение, вам хочется вина, жизнь не так и бессмысленна, можно еще посидеть, а милым официантам и поварам стоит оставить достойные чаевые. Сделали бы так? – Тогда мы вас поздравляем, ведь это еще один трюк в сфере ресторанного обслуживания, частью которого вы стали.

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Детское меню или специальные порции

Очень мало заведений, в которых есть детское меню. Поэтому придя поесть с детьми перед многими родителями постает выбор: заказать большую порцию или попросить ее уменьшить вдвое. Если вы выбрали последний вариант, будьте готовы к тому, что скорее всего даже за меньшую порцию вам придется заплатить полную стоимость.

Кроме этого, вы не можете быть уверены, что на тарелке чисто половина указанного в меню веса. Во многих заведениях принимают во внимание тот факт, что этот заказ делается для ребенка, а весить блюдо никто не будет, потому масса блюда может быть уменьшена втрое.

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Десерты на витрине

Вы когда-нибудь замечали, что во всех кондитерских разрезанные торты на витрину не ставят? Это связано с тем, что в таких заведениях очень ценят свой продукт и понимают, что при таких условиях он быстро теряет свои лучшие качества. А вот в ресторанах другое дело. Здесь срабатывает хитрость. Во многих заведениях ресторанного типа есть большие витрины для кондитерских изделий и, о чудо, все десерты выглядят свежими, аппетитными и невероятно красивыми. Знаете почему? – Все просто. Их очень быстро продают посетителям.

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"Фишка" в том, что все вокруг говорит о том, что мы можем не успеть заказать этот прекрасный десерт, ведь на витрине только два кусочка. А еще и официант так разрекламировал кондитера заведения. Вы не удержитесь и захотите попробовать этот кулинарный шедевр. А если вы не попадетесь на эту удочку, то вам, вероятно, предложат сладкий комплимент от шефа. Догадываетесь, какой?

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Необычный вид или название блюда

Оригинальная подача блюд – это прекрасно, но мы вам расскажем о хитростях, которые используют повара. В частности, на кухне случаются ситуации, когда закончились определенные продукты. Официанты получили заказ, а вот повара не знают, чем заменить один из ингредиентов блюда. Тогда включается хитрость и повар импровизирует, добавив какую-то особую зелень или специи.

Согласовав все нюансы с официантом, к вам сразу отправят настоящий кулинарный шедевр, который только сегодня и только для вас сделали по новому оригинальному рецепту, и именно поэтому блюдо имеет особые фантастические ароматические нотки, феерический вкус и непревзойденный современный вид. Понимаете? – Блюдо, которое сделали без всех составляющих, но подали с таким "фурором" вам точно улучшит настроение. После такой презентации вы отказались бы от заказа?

Другой вариант – противоположный. Речь пойдет о правильно оформленном меню. Придя в заведение, вы хотите быть особенным, потому закажете что-то такое, что звучит красноречиво и многообещающе. Хотя по факту это может быть обычное блюдо из среднестатистической столовой. Но заказав французские брускетты с редким видом ветчины вы же почувствуете себя настоящим гурманом. Это же вам не бутерброд с колбасой. Или...все-таки он?

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