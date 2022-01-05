5 токсичних предметів, які є у кожному домі: про них мало хто задумувався

Саме час зробити масштабну ревізію вдома та позбавитися токсичних предметів або ж якомога краще їх ізолювати. Адже ваше самопочуття залежиться не лише від здорового харчування, а й від середовища, в якому ви перебуваєте тривалий час.

Науковці переконані, що звичні нині побутові предмети виділяють більше шкідливих сполук, ніж ми думали. Одні з них ховаються у дальньому кутку шафи, а інші стоять на самому видному місці. Тому не завадить генеральне прибирання. Може, без деяких й зовсім можна обійтися.

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Ось вам чек-лист:

Духи

У парфумах можна знайти безліч небезпечних для здоров'я летких хімічних сполук. До них віднесли:

камфору

бензилацетат

бензальдегіди

етилацетат

ацетон,

ліналоол

метиленлорид та деякі інші.

Якщо їх вдихати, то може з'явитися запаморочення, нудота, сонливість, подразнення горла, очей, шкіри та легенів, ушкодження нирок та головні болі.



Наносьте духи у приміщенні, що провітрюється / Фото unsplash

Кульки від молі

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У нас часто кладуть у шафи засоби для відлякування молі. Але такі кульки шкідливі не лише для комах, а й для людей. Уся справа у нафталіні, яка є основною діючою речовиною. Він давно був визнаний канцерогеном, а взаємодія з ним викликає нудоту та діарею, головний біль та шкірні висипання.

Касові чеки

Більшість чеків, які ми забираємо з магазину після кожної покупки або з банкоматів, надруковані на термопапері. У його складі є бісфенол А (BPA). Ця хімічна речовина негативно впливає на ендокринну систему, щитовидну залозу та репродуктивну систему. Вона може проникнути в організм при контакті зі шкірою, а коли ви берете до рук чек, це неминуче.

Батарейки

Звісно, нові батареї та акумулятори зовсім не шкідливі, якщо користуватися ними правильно. Але варто думати на перспективу. Свинець та кадмій, що входять до складу, негативно впливають на нирки, печінку та нервову систему людини. Окрім іншого, кадмій визнано канцерогеном. Батарейка, що завалялася у шухляді, може зазнати корозії. Її корпус зруйнується, а токсичні речовини почнуть випаровуватися.

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Кондиціонери для білизни

Такі засоби покривають випраний одяг тонким шаром потенційно токсичними хімікатами, наприклад, солями четвертинного амонію. Випаровування цих речовин можуть спровокувати розлади дихання, головний біль, а постійний контакт зі шкірою може провокувати алергію.



Кондиціонери можуть викликати алергію / Фото unsplash