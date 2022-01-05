Ученые убеждены, что обычные сегодня бытовые предметы выделяют больше вредных соединений, чем мы думали. Одни из них прячутся в дальнем углу шкафа, а другие стоят на самом видном месте. Поэтому не помешает генеральная уборка. Может, без некоторых и вовсе можно обойтись.

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Вот вам чек-лист:

Духи

В духах есть множество опасных для здоровья летучих химических соединений. К ним отнесли:

камфора

бензилацетат

бензальдегиды

ацетат этила

ацетон,

линалоол

метиленлорид и некоторые другие.

Если их вдыхать, то могут появиться головокружение, тошнота, сонливость, раздражение горла, глаз, кожи и легких, повреждение почек и головные боли.



Наносите духи в проветриваемом помещении / Фото unsplash

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Шарики от моли

У нас часто кладут в шкафы средства для отпугивания моли. Но такие шарики вредны не только насекомым, но и людям. Все дело в нафталине, являющемся основным действующим веществом. Он давно был признан канцерогеном, а взаимодействие с ним вызывает тошноту и диарею, головные боли и кожные высыпания.

Кассовые чеки

Большинство чеков, которые мы забираем из магазина после каждой покупки или банкоматов, напечатаны на термобумаге. В ее составе имеется бисфенол А (BPA). Это химическое вещество оказывает негативное влияние на эндокринную систему, щитовидную железу и репродуктивную систему. Она может проникнуть в организм при контакте с кожей, а когда вы берете в руки чек, это неизбежно.

Батарейки

Конечно, новые батареи и аккумуляторы совсем не вредны, если пользоваться ими правильно. Но стоит думать о перспективе. Входящие в состав свинец и кадмий негативно влияют на почки, печень и нервную систему человека. Кроме прочего, кадмий признан канцерогеном. Батарейка, завалявшаяся в ящике, может покрыться коррозией. Ее корпус разрушится, а токсичные вещества начнут испаряться.

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Кондиционеры для белья

Такие средства покрывают выстиранную одежду тонким слоем потенциально токсичными химикатами, например, солями четвертичного аммония. Испарения этих веществ могут спровоцировать расстройства дыхания, головные боли, а постоянный контакт с кожей может провоцировать аллергию.