5 способів здобути увагу керівництва

Трапляється, що одного співробітника керівник помічає, іншого ні, хоча вони однаково роблять свою роботу. В чому ж причина? Все залежить від того, як людина себе проявляє. Це і характер, манера поведінки, спілкування. Такі дрібниці насправді можуть зробити вас помітним для керівника.

Тому ми вам розповімо декілька способів, які допоможуть вам продемонструвати свою цінність. Головне не боятися експериментувати.

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Запропонуйте допомогу своєму босові

Проявляйте ініціативу. Це завжди цінується. Звичайно не варто перекладати обов'язки керівника на себе, але допомога навіть у дрібниці завжди оціниться.



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Підберіть ключик до людей

Спробуйте з'ясувати розбіжності з колегами самостійно, не залучайте керівника. Зробіть усе самі та спокійно. Такий вчинок керівник точно оцінить.



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Будьте позитивними

Міркуйте позитивно і розповідайте про те, що вас надихає, мотивує, викликає посмішку. Заздалегідь продумуйте, про що будете говорити у робочому колі протягом дня. Запам'ятайте, погані новини завжди пригнічують і колег, і вас. Та й хорошого настрою точно не чекати.



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Завжди доводьте справу до кінця

Складіть собі розклад, якого будете дотримуватись для того, щоб бути ефективним на роботі та стати цінною людиною для компанії. Все що ви робите та запланували, доводьте до кінця та намагайтеся вкластися у зазначені терміни.



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Розкажіть іншим

Зосередьтеся не лише на тому, що ви зробили, але і на тому, які результати дала організації ваша робота. Не сприймайте це як хвастощі. Навпаки, це можливість продемонструвати свою значущість для компанії.



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