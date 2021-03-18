5 способов добиться внимания руководства
Случается, что одного сотрудника руководитель замечает, другого нет, хотя они одинаково делают свою работу. В чем же причина? Все зависит от того, как человек себя проявляет. Это и характер, манера поведения, общения. Такие мелочи на самом деле могут сделать вас заметным для руководителя.
Источник:24 канал
Поэтому мы вам расскажем несколько способов, которые помогут вам продемонстрировать свою ценность. Главное не бояться экспериментировать.
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Предложите помощь своему боссу
Проявляйте инициативу. Это всегда ценится. Конечно не стоит перекладывать обязанности руководителя на себя, но помощь даже в мелочах всегда оценится.
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Подберите ключик к людям
Попробуйте выяснить разногласия с коллегами самостоятельно, не привлекайте руководителя. Сделайте все сами и спокойно. Такой поступок руководитель точно оценит.
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Будьте позитивными
Мыслите положительно и рассказывайте о том, что вас вдохновляет, мотивирует, вызывает улыбку. Заранее продумывайте, о чем будете говорить в рабочем кругу в течение дня. Запомните, плохие новости всегда подавляют и коллег, и вас. И хорошего настроения точно не ждать.
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Всегда доводите дело до конца
Составьте себе расписание, которого будете придерживаться для того, чтобы быть эффективным на работе и стать ценным человеком для компании. Все что вы делаете и запланировали, доводите до конца и старайтесь уложиться в указанные сроки.
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Расскажите другим
Сосредоточьтесь не только на том, что вы сделали, но и то, какие результаты дала организации ваша работа. Не воспринимайте это как хвастовство. Наоборот, это возможность продемонстрировать свою значимость для компании.
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