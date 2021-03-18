Случается, что одного сотрудника руководитель замечает, другого нет, хотя они одинаково делают свою работу. В чем же причина? Все зависит от того, как человек себя проявляет. Это и характер, манера поведения, общения. Такие мелочи на самом деле могут сделать вас заметным для руководителя.

Поэтому мы вам расскажем несколько способов, которые помогут вам продемонстрировать свою ценность. Главное не бояться экспериментировать.

Читайте также: Как найти общий язык с коллегами: 6 волшебных фраз наладят контакт

Предложите помощь своему боссу

Проявляйте инициативу. Это всегда ценится. Конечно не стоит перекладывать обязанности руководителя на себя, но помощь даже в мелочах всегда оценится.



Фото unsplash

Подберите ключик к людям

Попробуйте выяснить разногласия с коллегами самостоятельно, не привлекайте руководителя. Сделайте все сами и спокойно. Такой поступок руководитель точно оценит.



Фото pixabay

Будьте позитивными

Мыслите положительно и рассказывайте о том, что вас вдохновляет, мотивирует, вызывает улыбку. Заранее продумывайте, о чем будете говорить в рабочем кругу в течение дня. Запомните, плохие новости всегда подавляют и коллег, и вас. И хорошего настроения точно не ждать.



Фото pixabay

Всегда доводите дело до конца

Составьте себе расписание, которого будете придерживаться для того, чтобы быть эффективным на работе и стать ценным человеком для компании. Все что вы делаете и запланировали, доводите до конца и старайтесь уложиться в указанные сроки.



Фото unsplash

Расскажите другим

Сосредоточьтесь не только на том, что вы сделали, но и то, какие результаты дала организации ваша работа. Не воспринимайте это как хвастовство. Наоборот, это возможность продемонстрировать свою значимость для компании.



Фото pixabay