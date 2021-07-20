Ми поділимося з вами секретами розігрівання, щоб все було смачно й апетитно. Вперед…

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Як нагріти їжу в каструлі

З рідкою першою стравою все зрозуміло.

Але якщо ви хочете розпарити або протушкувати другу страву?

Помістіть порцію в посуд, налийте на дно трохи води – 1 – 2 ст. ложки, накрийте кришкою і поставте на середній вогонь, який через хвилину приберіть на мінімум. Не забувайте помішувати страву.



Страву обов'язково треба помішувати / Фото unplash

Як розігріти їжу в духовці

Печені вироби, пироги, пиріжки, млинці, бутерброди, піцу, а також запіканки зручно розігрівати в духовці. Виставте відповідну температуру, відповідно до страви – 160 – 180 градусів. Щоб страва не засохнула, накрийте їх фольгою або плівкою. Виходить трохи довше, ніж на плиті, тому що духовку ще потрібно розігріти.



Фольга збереже смак страви / Фото unplash

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти Zubrowka Rose, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Як розігріти їжу на водяній бані

Налийте в каструлю воду, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. А зверху встановіть іншу місткість або друшляк, в якому шляхом виділення пару буде грітися їжа. Ні додаткової води, ні олії додавати не потрібно. А на розігрів вам знадобиться 7 – 10 хвилин.



Щоб розігріти страву вам знадобиться лише кілька хвилин / Фото unplash

Як розігріти їжу в мікрохвильовці

Це найзручніший, але і найбільш суперечливий спосіб розігріву їжі. Просто знімаєте з продукту упаковку, викладаєте в тарілку, ставите в мікрохвильовку і вибираєте час та інтенсивність підігріву. Все, що залишається робити – дочекатися сигналу. Щоб їжа не зачерствіла або не стала "гумовою", поставте в мікрохвильовку склянку з водою.





Найлегший спосіб розігрівання їжі / Фото unplash

Як розігріти їжу на сковороді

Це, мабуть, найпоширеніший метод довести страву до потрібної температури. Для цього м'ясо або гарнір поміщається в сковороду, додається трохи масла або олії та прогрівається на середньому вогні, періодично помішуючи та перевертаючи протягом 3 – 4 хвилин, щоб не пригоріло.



Слідкуйте, щоб м'ясо не пригоріло / Фото unplash