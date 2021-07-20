Мы поделимся с вами секретами разогрева, чтобы все было вкусно и аппетитно. Новости ...

Читайте также Некислое лето с Soplica: рецепты освежающих коктейлей и розыгрыш призов от украинских блогеров

Как нагреть пищу в кастрюле

С жидким первым блюдом все понятно.

Но если вы хотите распарить или потушить второе блюдо.

Поместите порцию в посуду, налейте на дно немного воды – 1 – 2 ст. ложки, накройте крышкой и поставьте на средний огонь, который через минуту уберите на минимум. Не забывайте помешивать блюдо.



Блюдо обязательно надо помешивать / Фото unplash

Как разогреть пищу в духовке

Печеные изделия, пироги, пирожки, блины, бутерброды, пиццу, а также запеканки удобно разогревать в духовке. Выставьте нужную температуру, согласно блюду – 160 – 180 градусов. Чтобы блюдо не засохло, накройте их фольгой или пленкой. Получается немного дольше, чем на плите, так как духовку еще нужно разогреть.



Фольга сохранит вкус блюда / Фото unplash

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять Zubrowka Rose, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

Как разогреть еду на водяной бане

Налейте в кастрюлю воду, поставьте на огонь и доведите до кипения. А сверху установите другую емкость или дуршлаг, в котором путем выделения пара будет греться пища. Ни дополнительной воды, ни масла добавлять не нужно. А на разогрев вам понадобится 7 – 10 минут.



Чтобы разогреть блюдо, вам понадобится всего несколько минут / Фото unplash

Как разогреть пищу в микроволновке

Это самый удобный, но и самый противоречивый способ разогрева пищи. Просто снимаете с продукта упаковку, выкладываете в тарелку, ставите в микроволновку и выбираете время и интенсивность подогрева. Все, что остается делать – дождаться сигнала. Чтобы пища не очерствела или не стала "резиновой", поставьте в микроволновку стакан с водой.



Самый легкий способ разогрева пищи / Фото unplash

Как разогреть пищу на сковороде

Это, пожалуй, самый распространенный метод довести блюдо до нужной температуры. Для этого мясо или гарнир помещается в сковороду, добавляется немного масла и прогревается на среднем огне, периодически помешивая и переворачивая в течение 3 – 4 минут, чтобы не пригорело.



Следите, чтобы мясо не пригорело / Фото unsplash