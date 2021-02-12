5 простих порад для підвищення онлайн-продажів
Основна мета будь-якого бізнесу – отримати прибуток від продажів. Багато власників бізнесу чітко знають, що вони хочуть продавати, знають, скільки вони хочуть продати, але не завжди обирають правильний шлях для просування свого товару.
Джерело:24 канал
Ми вам розповімо, як зробити так, щоб ваші онлайн-продажі змінилися, потік клієнтів збільшився, а прибуток примножився.
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Незалежно від того, чи ви щойно відкриваєте власну справу, чи на ринку продажів декілька років, ви повинні розуміти, що успіх усіх онлайн-продажів базується на п'ятьох основних чинниках.
Грамотність
Керівник та підлеглі повинні подбати про те, щоб на сайті та всіх онлайн-майданчиках інформація, подана від імені компанії була оформлена грамотно. Варто відкоригувати всю текстову частину, виправити всі пунктуаційні, лексичні та граматичні помилки. Такі помилки у потенційних покупців можуть справити враження, що все створювалося нашвидкуруч і абияк.
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Відгуки
Відгуки – це дуже потужний інструмент для підвищення продажів. Навіть ті люди, які не здійснюють покупки, завжди слухають відгуки тих, хто щось купував. Позитивні слова про компанію – це завжди стимул до покупки. Увімкнувши логіку, ви можете використати схильність людей до "масового інстинкту" і збільшити таким чином онлайн-продажі.
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"Ви будете задоволені своєю покупкою або ми вам повернемо гроші назад"
Безпрограшний маркетинговий хід, який більшою мірою діє гіпнотично і робить покупців наївними. Адже багато хто вірить у те, що придбавши річ, з легкістю зможе через деякий час, у разі чого, повернути її назад. Такі рекламні вислови можуть збільшити будь-які продажі.
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Соціальні мережі
Віднедавна соцмережі стали не лише сайтами для розваг, а й прекрасною можливістю для заробітку. Тому, для того, щоб збільшити онлайн-продажі варто пов'язати основний сайт з різними соцмережами. У кожній соцмережі ви можете знайти своїх покупців, тому активно розвивайте усі сторінки, купуйте рекламу, створюйте якісний контент і у вас точно збільшаться кількість онлайн-продажів.
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Сила відео
Для того, щоб виділятися серед своїх конкурентів, радимо створювати якісні відео з презентацією власних товарів. Не соромтеся публікувати навіть "свіжі" відеороботи. Потенційні покупці повинні бачити, що вони можуть придбати. Для сайту варто створювати відео, тривалістю не більше 3-4 хвилин. Для соцмереж – ще коротші. Можливостей є багато, тому спробуйте використовувати їх по максимуму.
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