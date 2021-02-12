5 простых советов для повышения онлайн-продаж
Основная цель любого бизнеса – получить прибыль от продаж. Многие владельцы бизнеса четко знают, что они хотят продавать, знают, сколько они хотят продать, но не всегда выбирают правильный путь для продвижения своего товара.
Источник:24 канал
Мы вам расскажем, как сделать так, чтобы ваши онлайн-продажи изменились, поток клиентов увеличился, а прибыль умножилась.
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Независимо от того, вы только открываете собственное дело, или на рынке продаж несколько лет, вы должны понимать, что успех всех онлайн-продаж базируется на пяти основных факторах.
Грамотность
Руководитель и подчиненные должны позаботиться о том, чтобы на сайте и всех онлайн-площадках информация, представленная от имени компании была оформлена грамотно. Следует откорректировать всю текстовую часть, исправить все пунктуационные, лексические и грамматические ошибки. Такие ошибки у потенциальных покупателей могут произвести впечатление, что все создавалось на скорую руку и кое-как.
Фото plerdy
Отзывы
Отзывы – это очень мощный инструмент для повышения продаж. Даже те люди, которые не совершают покупки, всегда слушают отзывы тех, кто что-то покупал. Положительные слова о компании – это всегда стимул к покупке. Включив логику, вы можете использовать склонность людей к "массовому инстинкту" и увеличить таким образом онлайн-продажи.
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"Вы будете довольны своей покупкой или мы вам вернем деньги"
Беспроигрышный маркетинговый ход, который в большей степени действует гипнотически и делает покупателей наивными. Ведь многие верят в то, что приобретя вещь, с легкостью сможет через некоторое время, в случае чего, вернуть ее обратно. Такие рекламные высказывания могут увеличить любые продажи.
Фото shongames
Социальные сети
Недавно соцсети стали не только сайтами для развлечений, но и прекрасной возможностью для заработка. Поэтому, для того чтобы увеличить онлайн-продажи, стоит связать основной сайт с различными соцсетями. В каждой соцсети можно найти своих покупателей, поэтому активно развивайте все страницы, покупайте рекламу, создавайте качественный контент и у вас точно увеличится количество онлайн-продаж.
Фото marketingland
Сила видео
Для того чтобы выделяться среди своих конкурентов, советуем создавать качественные видео с презентацией собственных товаров. Не стесняйтесь публиковать даже "свежие" видеоработы. Потенциальные покупатели должны видеть, что они могут приобрести. Для сайта стоит создавать видео, продолжительностью не более 3-4 минут. Для соцсетей – еще короче. Возможностей много, поэтому попробуйте использовать их по максимуму.
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