Основная цель любого бизнеса – получить прибыль от продаж. Многие владельцы бизнеса четко знают, что они хотят продавать, знают, сколько они хотят продать, но не всегда выбирают правильный путь для продвижения своего товара.

Мы вам расскажем, как сделать так, чтобы ваши онлайн-продажи изменились, поток клиентов увеличился, а прибыль умножилась.

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Независимо от того, вы только открываете собственное дело, или на рынке продаж несколько лет, вы должны понимать, что успех всех онлайн-продаж базируется на пяти основных факторах.

Грамотность

Руководитель и подчиненные должны позаботиться о том, чтобы на сайте и всех онлайн-площадках информация, представленная от имени компании была оформлена грамотно. Следует откорректировать всю текстовую часть, исправить все пунктуационные, лексические и грамматические ошибки. Такие ошибки у потенциальных покупателей могут произвести впечатление, что все создавалось на скорую руку и кое-как.

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Отзывы

Отзывы – это очень мощный инструмент для повышения продаж. Даже те люди, которые не совершают покупки, всегда слушают отзывы тех, кто что-то покупал. Положительные слова о компании – это всегда стимул к покупке. Включив логику, вы можете использовать склонность людей к "массовому инстинкту" и увеличить таким образом онлайн-продажи.

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"Вы будете довольны своей покупкой или мы вам вернем деньги"

Беспроигрышный маркетинговый ход, который в большей степени действует гипнотически и делает покупателей наивными. Ведь многие верят в то, что приобретя вещь, с легкостью сможет через некоторое время, в случае чего, вернуть ее обратно. Такие рекламные высказывания могут увеличить любые продажи.

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Социальные сети

Недавно соцсети стали не только сайтами для развлечений, но и прекрасной возможностью для заработка. Поэтому, для того чтобы увеличить онлайн-продажи, стоит связать основной сайт с различными соцсетями. В каждой соцсети можно найти своих покупателей, поэтому активно развивайте все страницы, покупайте рекламу, создавайте качественный контент и у вас точно увеличится количество онлайн-продаж.

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Сила видео

Для того чтобы выделяться среди своих конкурентов, советуем создавать качественные видео с презентацией собственных товаров. Не стесняйтесь публиковать даже "свежие" видеоработы. Потенциальные покупатели должны видеть, что они могут приобрести. Для сайта стоит создавать видео, продолжительностью не более 3-4 минут. Для соцсетей – еще короче. Возможностей много, поэтому попробуйте использовать их по максимуму.

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