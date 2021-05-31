5 порад, як продовжити життя зелені

Яка насолода – нарізати до салату кропчику щойно з грядки! Але більшість містян про таку красу може лише мріяти. Вічно заклопотані жителі камінних джунглів купують зелень, як правило, раз на тиждень. Тож часто вона потрапляє до страв уже "втомленою", утративши первісний колір і запах. Хоча, маючи холодильник, довго зберігати зелень свіжою – найпростіша річ. Якщо знати кілька секретів.

Отже, ділимося лайфхаками, як зберегти зелень свіжою та ароматною.

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Свіжа вода

Поставте зелений букет в холодну воду так, щоб живці занурилися в неї на 2 – 3 сантиметри. Уже через годину ви помітите, як вони оживуть, посвіжішають і піднімуть листя.





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Вода з кислотою

Перед тим як помістити зелень в воду, додайте в неї кілька крапель оцту. Кислота допомагає оживити зів'ялу зелень.



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Тривале зберігання

Не чекайте на гарний настрій. Створіть його самостійно, запросивши друзів на коктейль із

Якщо зелені у вас багато і ви за один раз всю не використовуєте, то є спосіб зберегти її якнайдовше. Для цього помістіть зелень в банку з водою, зав'яжіть зверху поліетиленовим пакетом і поставте в холодильник.





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Реанімація зелені

Щоб швидше реанімувати зелень і повернути втрачений аромат, сполосніть її не в холодній, а в теплій воді.



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Контрастний душ

Зелені може повернути форму контраст температур. Помістіть її спочатку в гарячу, а потім у холодну воду.



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