Итак, делимся лайфхаками, как сохранить зелень свежей и ароматной.

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Свежая вода

Поставьте зеленый букет в холодную воду так, чтобы черенки погрузились в воду на 2 – 3 сантиметра. Уже через час вы заметите, как они оживут, посвежеют и поднимут листья.



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Вода с кислотой

Перед тем как поместить зелень в воду, добавьте в нее несколько капель уксуса. Кислота помогает оживить увядшую зелень.



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Длительное хранение

Если зелени у вас много и вы за один раз всю не используете, то есть способ сохранить ее как можно дольше. Для этого поместите зелень в банку с водой, завяжите сверху полиэтиленовым пакетом и поставьте в холодильник.



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Реанимация зеленые

Чтобы быстрее реанимировать зелень и вернуть потерянный аромат, сполосните ее не в холодной, а в теплой воде.



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Контрастный душ

Зелени может вернуть форму контраст температур. Поместите ее сначала в горячую, а затем в холодную воду.



Фото agromage