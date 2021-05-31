Отже, ділимося лайфхаками, як зберегти зелень свіжою та ароматною.

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Свіжа вода

Поставте зелений букет в холодну воду так, щоб живці занурилися в неї на 2 – 3 сантиметри. Уже через годину ви помітите, як вони оживуть, посвіжішають і піднімуть листя.





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Вода з кислотою

Перед тим як помістити зелень в воду, додайте в неї кілька крапель оцту. Кислота допомагає оживити зів'ялу зелень.



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Тривале зберігання

Якщо зелені у вас багато і ви за один раз всю не використовуєте, то є спосіб зберегти її якнайдовше. Для цього помістіть зелень в банку з водою, зав'яжіть зверху поліетиленовим пакетом і поставте в холодильник.





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Реанімація зелені

Щоб швидше реанімувати зелень і повернути втрачений аромат, сполосніть її не в холодній, а в теплій воді.



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Контрастний душ

Зелені може повернути форму контраст температур. Помістіть її спочатку в гарячу, а потім у холодну воду.



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