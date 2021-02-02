Через пандемію під фінансовою загрозою залишилися не лише ті, хто не має заощаджень, а й ті, у кого вони є. У період фінансової кризи потрібно правильно витрачати кошти, щоб не потрапити в зону ризику і щоб не втратити всі накопичені фінанси.

Джерело: 24 канал

Є 5 поширених помилок, через які більшість навіть фінансово грамотних людей втрачають свої кошти під час кризи.

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Неготовність до кризи

Фінансова криза не омине нікого. Але хтось втратить більше, а хтось менше. Саме тому потрібно розуміти, що кризи були, є і, ймовірно, будуть. Неготовність від фінансової нестабільності – головна причина, через яку ви можете втратити всі свої кошти.

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Покупка валюти після різкого стрибка

Коли долар зростає в ціні, більшість вважає, що потрібно терміново купувати валюту, а потім її продавати. Загалом покупка валюти – це можливість фінансово захистити себе під час кризи. Інвестори купують валюту не з метою збагачення, а з метою захистити свій гаманець в період падіння ринку.

Купуючи валюту поясніть самі собі, для чого ви це робите. Щоб що? Купивши, сподіватися, що через місяць зможете продати втридорога? – Якщо саме таку ідею ви переслідували, то будьте готові до того, що продати дорожче її може не вдатися.

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Вихід на фондовий ринок без особливих знань

Це дуже ризиковано фінансово. Тому, якщо все ж ви вирішили купувати акції, уникайте основних помилок. Насамперед ви та ваша команда повинні мати спеціальні знання. Окрім цього, знати теоретично і вміти діяти – це не одне й те ж. Також варто обирати найбільш вдалий час для покупки та продажу акцій. Не варто слідувати за натовпом. І найважливіше – не плутайте створення інформаційного портфеля з трейдингом. Останній є дуже небезпечний для тих, хто не має відповідних знань.

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Вкладання коштів у пасиви

Під час кризи багато хто думає, що купити нерухомість чи автомобіль – це оптимальне заощадження коштів, адже "потім буде дорожче". Це хибне враження, адже, для прикладу, автомобіль вимагає постійних витрат під час експлуатації. Окрім цього, після того, як власник виїде з салону, вартість автомобіля для продажу в середньому зменшиться на 1/3. Покупка квартири теж не ідеальний варіант, оскільки в період кризи її буде важко продати. Та й взагалі її вартість може знизитися.

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Небажання витрачати кошти на самоосвіту

У період технологій багатих та бідних відрізняє бажання та відповідно небажання вкладати кошти у свою освіту. Якщо настала криза, то освічені люди вибудовують фінансові стратегії, думають, як заощадити, а також як зберегти накопичені фінанси.

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