Из-за пандемии под финансовой угрозой остались не только те, кто не имеет сбережений, но и те, у кого они есть. В этот период финансового кризиса нужно правильно тратить средства, чтобы не попасть в зону риска и чтобы не потерять все накопленные деньги.

Источник: 24 канал

Есть 5 распространенных ошибок, через которые большинство даже финансово грамотных людей теряют свои средства во время кризиса.

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Неготовность к кризису

Финансовый кризис не обойдет никого. Но кто-то потеряет больше, а кто-то меньше. Именно поэтому нужно понимать, что кризисы были, есть и, вероятно, будут. Неготовность к финансовой нестабильности – главная причина, по которой вы можете потерять все свои деньги.

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Покупка валюты после резкого скачка

Когда доллар растет в цене, большинство считает что нужно срочно покупать валюту, а потом ее продавать. В общем покупка валюты – это возможность финансово защитить себя во время кризиса. Инвесторы покупают валюту с целью не обогащения, а с целью защитить свой кошелек в период падения рынка.

Покупая валюту объясните сами себе, для чего вы это делаете. Чтобы что? Купив, надеяться, что через месяц сможете продать втридорога? – Если именно такую ​​идею вы преследовали, то будьте готовы к тому, что продать дороже ее может не получиться.

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Выход на фондовый рынок без особых знаний

Это очень рискованно финансово. Поэтому, если все же вы решили покупать акции, избегайте основных ошибок. Прежде всего вы и ваша команда должны иметь специальные знания. Кроме этого, знать теоретически и уметь на деле – это не одно и то же. Также стоит выбирать наиболее подходящее время для покупки и продажи акций. Не стоит следовать за толпой. И самое важное – не путайте создание информационного портфеля с трейдингом. Последний очень опасен для тех, кто не имеет соответствующих знаний.

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Вложение средств в пассивы

Во время кризиса многие думают, что купить недвижимость или автомобиль – это оптимальное сбережения средств, ведь "потом будет дороже". Это ложное впечатление ведь, например, автомобиль требует постоянных затрат при эксплуатации. Кроме этого, после того, как владелец уедет из салона, стоимость автомобиля для продажи в среднем уменьшится на 1/3. Покупка квартиры тоже не идеальный вариант, поскольку в период кризиса ее будет трудно продать. И вообще ее стоимость может снизиться.

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Нежелание тратить средства на самообразование

В период технологий богатых и бедных отличает желание, и соответственно нежелание вкладывать средства в свое образование. Если наступил кризис, то образованные люди выстраивают финансовые стратегии, думают, как сэкономить, а также, как сохранить накопленные деньги.

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