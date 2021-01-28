5 ознак того, що ви "відстали від життя"

Іноді у нас складається враження, що ми не розуміємо певних сучасних жартів, відчуваємо дискомфорт від користування новими ґаджетами, а також боїмося робити перші кроки. Усе це може бути причиною невпевненості в собі або ж означати, що ми трішки "відстали від життя".

Джерело: 24 канал

Якщо ви хочете все встигати, почувати себе впевнено та вільно, перевірте чи раптом вам не властиві ці 5 ознак.

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Наївність

На щастя, в наш час дуже легко перевіряти інформацію. Тому, кожен з нас повинен гарно фільтрувати усі новини, які ми чуємо, читаємо чи бачимо. Наївність та сліпа віра у все, що ми читаємо в газетах або бачимо по телевізору – це головна ознака того, що ми "відстали від життя". Замість легкого "проковтування" першої ліпшої інформації, витратьте трішки часу і перевірте її в інших можливих джерелах.

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Технології

Щоденно у світі з'являється безліч нових ґаджетів, які так чи інакше можуть вплинути на наше життя. Світ не стоїть на місці, тому нам потрібно цікавитися усіма технологічними новинками постійно. Хто зна, можливо, завтра нам доведеться користуватися капсулою часу, а ви досі не знаєте, як це робити.

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Фінанси

Для того, щоб почувати себе впевнено, в кожного з нас повинна бути так звана "фінансова подушка". Жити одним днем (в плані фінансів) не модно та ризиковано. У період пандемії, мабуть, кожен мав можливість зрозуміти, наскільки важливо мати певні заощадження. Окрім цього, сучасна людина повинна мати не лише заощадження, а й правильні фінансові звички. Неграмотне розпоряджання фінансами характеризуватиме нас, як людину, яка, ймовірно, відстала від життя.

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Відсутність своєї думки

Ще з дитинства нас вчили "жити правильно". Іншими словами, жити так, як всі, тобто не виділятися. Час не стоїть на місці, тому "жити як всі" уже не модно, не правильно та не справедливо щодо кожного з нас. Усі мають свою думку, тому не варто боятися її висловлювати, адже за це ніхто карати не буде. Відсутність своєї думки або неможливість відстояти свою позицію – ще одна ознака того, що ви трішки відстаєте від життя.

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Погані звички

Здоровий спосіб життя знову в моді. Мова йде не лише про фото в інстаграм. Фізичні вправи, здоровий сон та правильне харчування – усе це допомагає нам почуватися здоровими фізично та психічно. Хочете бути в тренді – відмовтеся від шкідливих звичок і дбайте про своє тіло.

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