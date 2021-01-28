Иногда у нас складывается впечатление, что мы не понимаем определенных современных шуток, чувствуем дискомфорт от пользования новыми гаджетами, а также боимся делать первые шаги. Все это может быть причиной неуверенности в себе или же означать, что мы немного "отстали от жизни".

Источник: 24 канал

Если вы хотите все успевать, чувствовать себя уверенно и свободно, проверьте, не свойственны ли вам эти 5 признаков.

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Наивность

К счастью, в наше время очень легко проверять информацию. Поэтому каждый из нас должен хорошо фильтровать все новости, которые мы слышим, читаем или видим. Наивность и слепая вера во все, что мы читаем в газетах или видим по телевизору – это главный признак того, что мы "отстали от жизни". Вместо легкого "проглатывания" первой же информации, потратьте немного времени и проверьте ее в других возможных источниках.

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Технологии

Ежедневно в мире появляется множество новых гаджетов, которые так или иначе могут повлиять на нашу жизнь. Мир не стоит на месте, поэтому нам нужно интересоваться всеми технологическими новинками постоянно. Кто знает, возможно, завтра нам придется пользоваться капсулой времени, а вы еще не знаете, как это делать.

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Финансы

Для того чтобы чувствовать себя уверенно, у каждого из нас должна быть так называемая "финансовая подушка". Жить одним днем ​​(в плане финансов) немодно и рискованно. В период пандемии, пожалуй, каждый имел возможность понять, насколько важно иметь определенные сбережения. Кроме этого, современный человек должен иметь не только сбережения, но и правильные финансовые привычки. Неграмотное распоряжения фінансами будет характеризовать нас, как человека, который, вероятно, отстал от жизни.

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Отсутствие своего мнения

Еще с детства нас учили "жить правильно". Иными словами, жить так, как все, то есть не выделяться. Время не стоит на месте, поэтому "жить как все" уже не модно, неправильно и несправедливо по отношению к каждому из нас. Все имеют свое мнение, поэтому не стоит бояться его высказывать, ведь за это никто наказывать не будет. Отсутствие своего мнения или невозможность отстоять свою позицию – еще один признак того, что вы немного отстаете от жизни.

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Плохие привычки

Здоровый образ жизни снова в моде. Речь идет не только о фото в инстаграм. Физические упражнения, здоровый сон и правильное питание – все это помогает нам чувствовать себя здоровыми физически и психически. Хотите быть в тренде – откажитесь от вредных привычек и заботьтесь о своем теле.

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