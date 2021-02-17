Внешний вид многих обыденных вещей может нас удивлять и даже "загонять в ступор". Однако со временем мы настолько привыкаем к определенным особенностям этих вещей, что даже не интересуемся особыми "фишками" ручек, кабелей, стаканов бутылок или других бытовых предметов.

Мы подготовили информацию о вещах, которые все видят ежедневно, но о скрытых функціях которых до сих пор никто не задумывался.

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Отверстия в колпачках шариковых ручек

Многие уверены в том, что отверстия в колпачках нужны для того, чтобы чернила не засыхали. Однако все не так просто.

По данным издания "The Independent" ежегодно в США от колпачков ручек задыхается несколько сотен человек.

Именно поэтому наличие таких отверстий в колпачках уменьшает количество погибших. То есть, когда человек "грызет" колпачок и случайно его проглотил, он застревает в горле. Благодаря особому колпачку пострадавший еще может дышать в течение нескольких минут. Это помогает "продержаться" до приезда медицинских работников и в результате спасти жизнь.

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Цилиндр на кабеле зарядного устройства

У многих из нас рано или поздно возникал вопрос о назначении цилиндра на кабеле зарядного устройства. Если вы еще не знаете, для чего он, то мы вас удивим.

В этом цилиндре (который можно назвать ферритовым) находится так называемый фильтр высокочастотных волн. Если разрежете этот цилиндр, то увидите кусок металла. Сам феррит, который состоит из химического соединения оксида железа с оксидами других металлов, обладает уникальными магнитными свойствами и низкой электропроводностью.

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Синяя сторона резинки

Еще в школе мы были уверены, что синяя часть резинки была предназначена для стирания надписей, сделанных ручкой. Но в итоге мы получали дыру на листе. Почему так происходило, мы тогда не понимали. Сейчас вы будете удивлены, но синей частью резинки нужно стирать надписи, которые сделаны карандашом. Но не на обычных листах, а на плотных листах картона или даже дерева.

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Резиновые вставки в кедах

Впервые резиновые вставки появились в Converse All Star, которые были созданы для баскетболистов. Основная задача таких вставок была уберечь пальцы ног спортсменов от травм. В то время вставки были чисто черные. Однако после Второй мировой войны эти вставки начали делать белыми. В результате такой элемент стал "иконическим".

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Куртки-парки

Впервые такой дизайн куртки был разработан для американских военных летчиков еще в середине прошлого века. Парки шили из специальной ткани с расчетом на то, что летчики могут катапультировать в ледяную воду. Именно поэтому фалды курток имели особый вид, чтобы их можно было завязать вокруг себя и продержаться до прибытия спасателей.

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