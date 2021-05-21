5 найпоширеніших помилок під час приготування яєць

Здавалося б, що складного в приготуванні яєць? Купили й зварили або підсмажили. Проте зізнайтеся, як часто страва виходить несмачна, а то й геть зіпсована? А все через кілька прикрих помилок.

Але з нашою невеличкою пам'яткою вас більше не спіткає розчарування. Яєчня та омлет завжди виходитимуть бездоганно. Отже...

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Зависока температура

Смажити яєчню на сильному вогні – гарантований спосіб зробити її сухою і несмачною. Розігрійте сковороду на середньому вогні, потім зменште вогонь, щоб влити яйця, і залиште смажитися на помірно слабкому. Краще довше почекати, ніж зробити омлет підгорілим і пересушеним.



Дотримання помірного вогню під час смаженя яєць зробить їх смачнішими / Фото eduget

Не можна використовувати чавун

Чавунну сковороду використовувати не можна ніколи. Яйця відразу ж пристануть, і вам доведеться не лише залишити на сковороді половину сніданку, а й довго відтирати його з чавунного посуду, а це теж потребує чимало зусиль.

Розмішувати яйця в ємності, а не сковороді

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Завжди використовуйте додаткову ємність: миску і вінчик, щоб як слід перемішати білки та жовтки. Аж потім виливайте на сковорідку. Адже яйця перемішуються нерівномірно, і в омлеті з'являються білі смуги.



Правильне розмішування яєць теж не мало важливе / Фото pinterest

Не відходити від плити

Омлет готується дуже швидко, тому краще не відходити від плити. Якщо до омлету не доторкатися, не прибирати вчасно бульбашки, які з'являються на поверхні, на дні дуже швидко утворюється суха підгоріла скоринка.

Приправи залишаємо на кінець

Приправляти яйця перед приготуванням не можна. Додавання солі перед процесом приготування призведе до руйнування яєць і отримання водянистої кашки.

Приправляйте яйця безпосередньо перед подачею. Трохи солі та меленого перцю додадуть страві потрібний смак.



Додавати спеції теж потрібно вчасно / Фото pixabay