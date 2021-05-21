Но с нашей небольшой памяткой вас больше не постигнет разочарование. Яичница и омлет всегда будут получаться идеально. Итак...

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Слишком высокая температура

Жарить яичницу на сильном огне – гарантированный способ сделать ее сухой и невкусной. Разогрейте сковороду на среднем огне, затем убавьте огонь, чтобы влить яйца, и оставьте жариться на умеренно слабом. Лучше дольше подождать, чем сделать омлет подгоревшим и пересушенным.



Соблюдение умеренного огня во время жарки яиц сделает их вкуснее / Фото eduget

Нельзя использовать чугун

Чугунную сковороду использовать нельзя никогда. Яйца сразу же прилипнут, и вам придется не только оставить на сковороде половину завтрака, но и долго оттирать его с чугунной посуды, а это тоже требует немало усилий.

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Размешивать яйца в емкости, а не сковороде

Всегда используйте дополнительную емкость: миску и венчик, чтобы как следует перемешать белки и желтки. Только потом выливайте на сковородку. Ведь яйца перемешиваются неравномерно, и в омлете появляются белые полосы.



Правильное размешивание яиц тоже не мало важно / Фото pinterest

Не отходите от плиты

Омлет готовится очень быстро, поэтому лучше не отходить от плиты. Если до омлета не прикасаться, не убирать вовремя пузырьки, которые появляются на поверхности, на дне очень быстро образуется сухая подгорела корочка.

Приправы оставляем на конец

Приправлять яйца перед приготовлением нельзя. Добавление соли перед процессом приготовления приведет к разрушению яиц и получению жидкой кашицы.

Приправляйте яйца непосредственно перед подачей. Немного соли и молотого перца придадут блюду нужный вкус.



Добавлять специи тоже нужно вовремя / Фото pixabay