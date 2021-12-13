5 найпопулярніших книг для саморозвитку за версією читачів

Книги для саморозвитку – це один із найкращих способів пізнання та розкриття себе як особистості. За допомогою книг можна також покращити свій фізичний та психологічний стан.

Є безліч книг "на один вечір", які захоплюють з кожної наступної сторінки. Проте вони зовсім не запам'ятовуються й не є корисними для мозку. Пропонуємо 5 мотивувальних книг для саморозвитку.

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1. "Як здобувати друзів і впливати на людей" Дейла Карнегі



Фото Bukva

Книга Дейла Карнегі, яка була продана накладом понад 15 мільйонів примірників з моменту її первинної публікації в 1936 році, містить його перевірені принципи, які допомагають читачам у їхньому особистому та професійному житті.

Існує шість принципів, які допоможуть людям, 12 способів допомогти людям зрозуміти ваш спосіб мислення, і 9 принципів, що заохочують до змін в інших.

2. "Витончене мистецтво забивати на все" Марка Менсона



Фото "Книгарні "Є"

Марк Менсон – популярний блогер, який намагався кинути виклик нормі "позитивності" в книгах із саморозвитку. він визнав, що інколи життя буває відстійним.

У своїй книзі Менсон заохочує читачів визнати, про що варто піклуватися і коригувати свої погляди відповідно до наших цілей.

3. "Неординарні. історія успіху" Малкольма Гладуелла



Фото Yakaboo

У цій книзі про особистий розвиток Малкольм Гладуелл висвітлює успіх найкращих і найяскравіших представників нашого суспільства – від The Beatles до Білла Гейтса. Він розповів також про те, що робить їх такими успішними.

Гладуелл доносить людям, що геніїв немає. Але поки в людей є здібності, наполегливість і фантазія – вони будуть неординарні.

4. "7 звичок надзвичайно ефективних людей" Стівена Кові



Фото Yakaboo

З моменту першої публікації в 1989 році продали понад 15 мільйонів примірників книги. У творі описано 7 основних звичок самодопомоги, які спрямовують читачів до незалежного, успішного та повноцінного життя.

Використовуючи психологічні принципи, цю книгу потрібно відкривати знову і знову, освіжаючи читачів життєвими мантрами, які приведуть їх до величі.

5. Blink. The Power Of Thinking Without Thinking Малкольма Гладуелла

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Фото Yakaboo

Книги Малкольма Гладуелла з самодопомоги обожнюють читачі, тому що він ретельно досліджує та освоює кожну концепцію, перш ніж писати.

У цьому витворі письменник звертається до психології та нейронауки, щоб винайти спосіб знайти рішення миттєво, а не після довгого обговорення. Він наводить приклади людей, які засвоїли ці навичками та розповідає, як ми можемо інтегрувати їх у власні рішення.