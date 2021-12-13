Есть множество книг "на один вечер", которые увлекают с каждой следующей страницы. Однако они совсем не запоминаются и не полезны для мозга. Предлагаем 5 мотивировочных книг для саморазвития.
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1. "Как приобретать друзей и влиять на людей" Дейла Карнеги
Фото Bukva
Книга Дейла Карнеги, которая была продана тиражом более 15 миллионов экземпляров с момента ее первоначальной публикации в 1936 году, содержит его проверенные принципы, помогающие читателям в их личной и профессиональной жизни.
Существует шесть принципов, которые помогут людям, 12 способов помочь людям понять ваш образ мышления, и 9 принципов, поощряющих изменения в других.
2. "Изящное искусство забивать на все" Марка Мэнсона
Фото "Книжные магазины"
Марк Мэнсон – популярный блоггер, пытавшийся бросить вызов норме "положительности" в книгах по саморазвитию. он признал, что иногда жизнь бывает отстойной.
В своей книге Мэнсон поощряет читателей признать, о чем следует заботиться и корректировать свои взгляды в соответствии с нашими целями.
3. "Неординарные. история успеха" Малкольма Гладуэлла
Фото Yakaboo
В этой книге о личном развитии Малкольм Гладуэлл освещает успех лучших и ярких представителей нашего общества – от The Beatles до Билла Гейтса. Он рассказал также о том, что делает их столь успешными.
Гладуэлл доносит людям, что гениев нет. Но пока у людей есть возможности, настойчивость и фантазия – они будут неординарны.
4. "7 привычек чрезвычайно эффективных людей" Стивена Кови
Фото Yakaboo
С момента первой публикации в 1989 году было продано более 15 миллионов экземпляров книги. В произведении описано 7 основных привычек самопомощи, которые направляют читателей к независимой, успешной и полноценной жизни.
Используя психологические принципы, эту книгу нужно открывать снова и снова, освежая читателей мантрами, которые приведут их к величию.
5. Blink. The Power Of Thinking Without Thinking Малкольма Гладуэлла
Фото Yakaboo
Книги Малкольма Гладуэлла по самопомощи любят читатели, потому что он тщательно исследует и осваивает каждую концепцию, прежде чем писать.
В этом произведении писатель обращается к психологии и нейронауке, чтобы найти способ найти решение мгновенно, а не после долгого обсуждения. Он приводит примеры людей, которые усвоили эти навыки и рассказывают, как мы можем интегрировать их в собственные решения.