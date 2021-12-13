Є безліч книг "на один вечір", які захоплюють з кожної наступної сторінки. Проте вони зовсім не запам'ятовуються й не є корисними для мозку. Пропонуємо 5 мотивувальних книг для саморозвитку.
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1. "Як здобувати друзів і впливати на людей" Дейла Карнегі
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Книга Дейла Карнегі, яка була продана накладом понад 15 мільйонів примірників з моменту її первинної публікації в 1936 році, містить його перевірені принципи, які допомагають читачам у їхньому особистому та професійному житті.
Існує шість принципів, які допоможуть людям, 12 способів допомогти людям зрозуміти ваш спосіб мислення, і 9 принципів, що заохочують до змін в інших.
2. "Витончене мистецтво забивати на все" Марка Менсона
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Марк Менсон – популярний блогер, який намагався кинути виклик нормі "позитивності" в книгах із саморозвитку. він визнав, що інколи життя буває відстійним.
У своїй книзі Менсон заохочує читачів визнати, про що варто піклуватися і коригувати свої погляди відповідно до наших цілей.
3. "Неординарні. історія успіху" Малкольма Гладуелла
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У цій книзі про особистий розвиток Малкольм Гладуелл висвітлює успіх найкращих і найяскравіших представників нашого суспільства – від The Beatles до Білла Гейтса. Він розповів також про те, що робить їх такими успішними.
Гладуелл доносить людям, що геніїв немає. Але поки в людей є здібності, наполегливість і фантазія – вони будуть неординарні.
4. "7 звичок надзвичайно ефективних людей" Стівена Кові
Фото Yakaboo
З моменту першої публікації в 1989 році продали понад 15 мільйонів примірників книги. У творі описано 7 основних звичок самодопомоги, які спрямовують читачів до незалежного, успішного та повноцінного життя.
Використовуючи психологічні принципи, цю книгу потрібно відкривати знову і знову, освіжаючи читачів життєвими мантрами, які приведуть їх до величі.
5. Blink. The Power Of Thinking Without Thinking Малкольма Гладуелла
Фото Yakaboo
Книги Малкольма Гладуелла з самодопомоги обожнюють читачі, тому що він ретельно досліджує та освоює кожну концепцію, перш ніж писати.
У цьому витворі письменник звертається до психології та нейронауки, щоб винайти спосіб знайти рішення миттєво, а не після довгого обговорення. Він наводить приклади людей, які засвоїли ці навичками та розповідає, як ми можемо інтегрувати їх у власні рішення.