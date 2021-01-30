Каждый из нас понимает, что хотя бы раз в неделю нужно делать генеральную уборку. Однако даже тогда мы можем забыть о пыли в некоторых местах. Там всегда много накапливается грязи, но с первого взгляда мы этого не замечаем.

Источник: 24 канал

Если вам интересно, где именно вы забываете убрать и как сделать так, чтобы в вашей квартире было идеально чисто, воспользуйтесь советами, которые мы подготовили.

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Комнатные растения

Независимо от того, это живые или искусственные комнатные растения, они всегда накапливают большое количество пыли. Для того чтобы этого избежать, можно мыть листья под душем или аккуратно вытирать небольшой тряпкой из микрофибры.

Фото moyezdorovya

Пылесос и чистящие средства

Иногда случается такое, что все чистящие средства также могут быть грязными. Поэтому повторное их использование вредит нашим мебели и различным поверхностям. В таком случае не забывайте о постоянном обновлении тряпок, мочалок, щеток и тому подобное.

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Полки с одеждой

Очень часто мы вытираем пыль только в видных местах. Однако стоит также не забывать о полках и о дне шкафов или тумб. Даже если там сложенная одежда, края все равно покрываются пылью. В идеале нужно все убрать из шкафа, тщательно вытереть полки, а потом аккуратно все сложить обратно.

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Стены и плинтусы

Пыль попадает как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности. Поэтому во время уборки позаботьтесь о максимальном освещении и вы будете удивлены от того, сколько пыли на стенах и на плинтусах. Вытирать их лучше влажной тряпкой.

Фото gidpokraske

Верхняя часть мебели и дверей

Во время уборки нужно поднимать глаза вверх. Тогда вы сможете заметить, что дверные рамы, верхние полки шкафов или кухонных тумбочек покрытые пылью. Не забывайте об этих местах и ​​используйте тряпку с микрофиброй.

Фото priborka