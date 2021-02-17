В мире очень много загадок и тайн. Возможно, поэтому случаются ситуации, когда люди исчезают бесследно. И хотя для поиска пропавших могут быть привлечены лучшие специалисты и много спасателей, но не всегда все заканчивается, как хотелось бы.

Мы подготовили для вас 5 историй странного исчезновения людей. Некоторые из них произошли более 100 лет назад, а новых данных с момента начала расследование так и не обнаружено.

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Исчезновение экипажа "Мария Целеста"

7 ноября 1872 грузовая бригантина "Мария Целеста" вышла из Нью-Йорка в Геную. На тот момент судну было 11 лет, и проблемы преследовали его от спуска на воду: то мель, то шторм, то столкновения.

На этот раз на борту было 10 человек. Из них 8 мужчин экипажа и двое пассажиров: жена и дочь капитана. Через месяц судно нашли между Азорским островом и Португалией. Людей на нем не нашли. Крышки люков были открыты, окна – затянутые брезентом и закозабитые досками. Хронометр не нашли, а компас был разбит у штурвала. Все деньги и драгоценности хранились в каюте капитана. Там также был сервирован стол. На корабле остался полугодовой запас еды и 1700 бочек груза – коньячный спирт.

Выглядело все так, будто люди покинули корабль добровольно, но в спешке. Существовало много версий относительно исчезновения 10 человек. Их в конце концов найти не удалось.

Фото gipotezi

Исчезновение пяти детей с их спальни

В семье Соддеров было девять детей. Накануне Рождества семья осталась дома рядом возле своего отеля. Поужинав, мама, папа, а также двое детей легли спать в родительской спальне. Еще двое детей пошли в другую комнату. Другие дети заигрались новыми игрушками. Однако в полночь родители проснулись от запаха дыма. Своих 5 детей в доме родители не нашли. Поиски продолжались много лет, но так и не дали результата.

Скрмншот с youtube

Исчезновение трех мужчин на маяке Эйлин Мор

История случилась еще в 1900 году, но продолжает настораживать многих до сих пор. На шотландском острове пропали трое крепких мужчин: второй помощник наблюдателя Джеймс Дукат, первый помощник Томас Маршалл и ассистент Дональд МакАртур. Главный наблюдатель Джозеф Мур должен был заменить одного из помощников. Но из-за шторма и Рождества график работы немного сместился.

Впоследствии шотландская береговая охрана получила от капитана корабля "Арктор" сообщение о том, что на маяке не видно огней. Когда главный надзиратель пришел на свою смену 26 декабря, менять было некого. Остров был пустым, кровати мужчин расстеленные, кухонный стул перевернутый, а часы вообще остановились.

Мужчин или их вещей до сих пор не было найдено.

Фото losfarosdelmundo

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Исчезновение с Бенингтонського треугольника

Такое название получили леса, которые находятся рядом у холма Гластонбери. В этом месте неоднократно исчезали люди.

В частности, первое исчезновение произошло в 1945 году. Тогда лесник отошел с туристической тропы и исчез навсегда. Заблудиться он не мог, поскольку в совершенстве знал все места вокруг и много лет изучал ту местность.

Через год в этом же месте исчезла девушка. Ее папа привлек к поиску полицию и ФБР трех штатов. Поиски не дали результата.

После этого в разные годы были зафиксированы похожи исчезновения людей, поиски которых не давали никогда результата.

Фото social

Исчезновение трех девушек

7 июня 1992 после празднования по случаю получения аттестатов, три девушки отправились домой к одной из них. Однако девушки туда так и не доехали. Мама не дождалась приезда дочери и ее гостей и отправилась на поиски. Они ничего не дали. В результате поисков полиции и всех родных, девушек так никто и не видел.

Фото chadard