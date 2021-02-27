5 хлопчиків, які стали мільйонерами ще до того, як подорослішали

Усі ми в дитинстві мріяли мати багато грошей, щоб купити улюблені солодощі, омріяні іграшки чи поїхати в Діснейленд. Хтось виріс і так і не втілив мрії в реальність, а хтось ще в дитинстві став мільйонером і мав можливість здійснити найзаповітніші бажання.

Ці хлопчики у ранньому віці змогли отримати величезні суми коштів і мали можливість витрачати їх так, як заманеться.

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Райян

Хлопчик став популярним та багатим завдяки своїм батькам, які разом з дитиною почали знімати огляди на популярні іграшки. Згодом ці відео почали завантажувати в YouTube і вони отримували велику кількість переглядів. Зараз Райян є надзвичайно популярним YouTube-блогером. Для того, щоб замовити у хлопця рекламу, потрібно чекати тривалий час. Його прибуток, для прикладу, у 2019 році становив 26 мільйонів у рік.

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Ріко Родрігес

Зараз хлопцю 22 роки, але на його банківському рахунку вже більш як $4 млн. Це все завдяки тому, що шестирічного хлопчика помітили продюсери на кінокастингу. Відтоді в Ріко почалася успішна кар'єра актора і він став заробляти шалені кошти. Тепер фільмографія актора становить понад 40 фільмів різних жанрів, а його прибуток стрімко збільшується.

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Джордж Кейсі

Коли хлопчику було всього 9 років, він вже навчився програмувати, а в 12 створив гру "Інопланетні кулі проти людей", яка за три дні стала бестселером на iTunes. З кожним роком хлопець вдосконалювався і створював різні нові програми. Зараз він не називає точну суму прибутків, але й не приховує, що є доларовим мільйонером.

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Мулай Аль-Хасан

Мулай аль-Хасан – син короля Марокко Мухаммеда VI та принцеси Лалли Сальми. Згідно з марокканським законодавством, хлопець є спадкоємцем престолу. Сьогодні він є найбагатшою дитиною у світі, його статки налічують $2,5 млрд.

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Принц Джордж Кембриджський

Спадкоємця британського престолу Принца Джорджа Кембриджського вже називають найвпливовішою дитиною планети. Що б не надів маленький принц, речі того ж бренду відразу скуповуються з полиць магазинів.

Принц Джордж Кембриджський, правнук королеви Єлизавети II, сьогодні займає третє місце у лінії спадкування престолу.

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