Все мы в детстве мечтали иметь много денег, чтобы купить любимые сладости, желанные игрушки или поехать в Диснейленд. Кто-то вырос и так и не воплотил мечты в реальность, а кто-то еще в детстве стал миллионером и имел возможность осуществить самые заветные желания.

Эти мальчики в раннем возрасте смогли получить огромные суммы средств и имели возможность тратить их так, как заблагорассудится.

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Райан

Мальчик стал популярным и богатым благодаря своим родителям, которые вместе с ребенком начали снимать обзоры на популярные игрушки. Впоследствии эти видео начали загружать в YouTube и они получали большое количество просмотров. Сейчас Райан является чрезвычайно популярным YouTube-блогером. Для того чтобы заказать у парня рекламу, нужно ждать длительное время. Его прибыль, например, в 2019 году составил 26 миллионов в год.

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Рико Родригес

Сейчас парню 22 года, но на его банковском счету уже более $ 4 млн. Это все благодаря тому, что шестилетнего мальчика заметили продюсеры на кинокастинге. С тех пор в Рико началась успешная карьера актера и он стал зарабатывать огромные средства. Теперь фильмография актера составляет более 40 фильмов разных жанров, а его прибыль стремительно увеличивается.

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Джордж Кейси

Когда мальчику было всего 9 лет, он уже научился программировать, а в 12 создал игру "Инопланетные пули против людей", которая за три дня стала бестселлером на iTunes. С каждым годом парень совершенствовался и создавал различные новые программы. Сейчас он не называет точную сумму прибыли, но и не скрывает, что является долларовым миллионером.

Фото metronews

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Мулай Аль-Хасан

Мулай аль-Хасан – сын короля Марокко Мухаммеда VI и принцессы Лалли Сальмы. Согласно марокканскому законодательству, парень является наследником престола. Сегодня он является самым богатым ребенком в мире: его состояние насчитывает $ 2,5 млрд.

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Принц Джордж Кембриджский

Наследника британского престола Принца Джорджа Кембриджского уже называют самым влиятельным ребенком планеты. Что бы ни надел маленький принц, вещи того же бренда сразу скупаются с полок магазинов.

Принц Джордж Кембриджский, правнук королевы Елизаветы II, сегодня занимает третье место в линии наследования престола.

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