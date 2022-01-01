Пропонуємо 5 способів, як легко відмити вікна вдома. Складники запропонованих засобів, до речі, дуже бюджетні.

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Дочекайтеся хмарного дня

Якщо зараз сонячно, і ви шукаєте привід, щоб відкласти миття вікон, то він існує. Збережіть це завдання для похмурих днів. Прямі сонячні промені можуть призвести до випаровування мийних засобів.

1. Оцет

Коли справа стосується побутових мийних засобів, ніщо не зрівняється з основним білим оцтом. Його можна використовувати для очищення практично будь-якої поверхні у вашому домі, вікна та дзеркала також.

Налийте кілька столових ложок оцту в пляшку з розпилювачем, додайте кілька крапель мила для миття посуду і наповніть пляшку гарячою водою. Добре струсіть пляшку. Збризніть скло сумішшю оцту і протріть тканиною з мікрофібри.

2. Чорний чай

Якщо від використання оцту на ваших вікнах з’являються смуги, спробуйте чорний чай. Це дивовижно ефективний засіб для миття вікон.

Заваріть чашку чорного чаю і дайте йому повністю охолонути, не витягаючи пакетик. Вилийте холодний чай у пляшку з розпилювачем і нанесіть на вікна.

3. Зубна паста

З подряпинами добре бореться зубна паста. Спробуйте нанести невелику кількість білої (не гелевої) зубної пасти на пошкодження. Вона злегка абразивна і може відшліфувати недоліки.

4. Лимон

Набридливі плями від жорсткої води є проблемою в багатьох будинках. Звичайно, вода сама по собі не відмиє ці плями. А от кислота лимонного соку допоможе. Просто натріть розрізаним лимоном плями від води або змішайте лимонний сік і оцет у пляшці з розпилювачем і ретельно нанесіть суміш на скло. Зачекайте 10 хвилин, щоб кислота розчинила плями, а потім змийте гарячою водою.

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